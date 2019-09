Cefalea infantil

Neurólogo-Psiquiatra.





Cuando un niño o una niña dice que le duele la cabeza, hay que tomarlo muy en cuenta, ya que puede padecer de migraña u otros problemas físicos o emocionales, que merecen atención.



El dolor de cabeza no solamente afecta a los adultos, ya que más o menos el 10% de los niños que acceden al Kinder y 50% de los que acceden a primaria lo padecen, y el problema es tan severo que al terminar la etapa infantil, aproximadamente el 90% de los niños y niñas ya saben lo que es un molesto dolor de cabeza.



El dolor de cabeza es pues un problema frecuente en los niños y constituye también un desafío para el médico, ya que tiene que diagnosticar su origen entre las numerosas causas que lo pueden provocar, como fiebre, infecciones del tracto respiratorio (rinitis, otitis, sinusitis, adenoiditas, amigdalitis), traumatismos del cráneo, abscesos dentales, infecciones del cuero cabelludo, enfermedades oculares, intoxicaciones, hipertensión arterial, alteraciones metabólicas y migraña.



La mayoría de las cefaleas de la infancia no asociadas a enfermedades agudas corresponden a migraña, al punto que se afirma que este tipo de dolor de cabeza ocurre hasta en 5% de todos los niños.



Antes de la pubertad no hay diferencias entre la cantidad de niños y niñas que padecen cefaleas, pero tras esta fase de la vida la migraña es mucho más común en las adolescentes.



En algunas ocasiones los dolores de cabeza finalizan en la adolescencia, pero pueden volver cuando se alcanza la edad adulta.





Causas de la migraña infantil:

Una de las causas sin duda se debe a la vida estresante que los niños y niñas modernos tienen. Las interminables y complicadas tareas escolares, los problemas familiares, emocionales y económicos que repercuten en los niños, las clases extras, las amistades que van y vienen, las presiones de los padres para que sean los mejores, los sentimientos de culpa cuando algo funciona mal, la incomprensión, descalificación y peor aún la falta de atención familiar, los efectos de la contaminación ambiental, la falta de oportunidades para divertirse, correr, jugar al aire libre, la violencia de la información, principalmente televisiva y los programas de dibujos animados extremadamente violentos, las numerosas enfermedades que ahora los aquejan, el vivir en un ambiente lleno de humo de tabaco y muchas situaciones más, son la causa de este padecimiento.



La cefalea es un padecimiento que puede tener muchas causas, puede ocurrir como un síntoma aislado de causa orgánica como parte de un complejo sintomático agudo como en el caso de la migraña, o como parte de un proceso evolutivo en el caso de los tumores cerebrales o tener origen en un problema emocional, familiar o de aprendizaje.



Los dolores de cabeza son favorecidos por el estilo de vida y deben ser tomados en serio, ya que significa que algo anda mal y lejos de ser un simple problema que se puede resolver con un analgésico, pueden llegar a tener consecuencias severas si no se atienden adecuadamente.



Mecanismo del dolor:

El parénquima cerebral no tiene receptores nociceptivos (del dolor), de manera que el dolor percibido se origina en estructuras intracraneales, como elementos vasculares y la duramadre, en el cráneo, o de estructuras extracraneales como la orofaringe, los senos paranasales, el ojo, la órbita, el cuero cabelludo y los músculos de la cara o el cuello.



Estas estructuras son inervadas por los nervios craneales V, IX y X y la parte posterior del cuero cabelludo está inervada por las raíces de los nervios cervicales posteriores.



En otras palabras quiere decir que el cerebro no duele, lo que duele es la estructura que lo recubre, la distensión de los vasos sanguíneos y las estructuras de la cara y el cuello que ya he mencionado

La prevalencia de cefalea en los niños es de 37 a 51% a los siete años y de 57-82% entre los 7 y los 15 años. La prevalencia de migraña es más alta en los niños que en niñas entre los tres y los siete años, después de los siete años es igual y luego en la pubertad esta relación varía sustancialmente y es de tres mujeres por un hombre.





Clasificación de las cefaleas:

En 1988 las Sociedad Internacional de Cefaleas (IHS) promulga la clasificación que actualmente está en uso y basados en ella pueden diagnosticar más de un tipo de cefalea.



Esta clasificación identifica 12 grandes categorías de cefaleas, que pueden ser divididas en dos grupos. Los trastornos primarios y los trastornos secundarios.



En las cefaleas secundarias el dolor es sintomático de una condición de base como un tumor cerebral, un accidente cerebrovascular o un estado metabólico. En las cefaleas primarias no existe una causa subyacente, el dolor propiamente dicho es el problema.



Entre las cefaleas primarias tenemos: 1. Migraña 2. Cefalea tipo tensión 3. Cefalea en salvas y hemicránea paroxística crónica 4. Cefalea miscelánea.





Migraña:

Representa en 4-5% en niños de edad escolar, hay varios tipos de migraña, las más comunes son la migraña sin aura y la migraña con aura y la cefalea tipo tensión.





La migraña sin aura (migraña común):

Es la forma más común. Ocurre en el 60-85´% de los niños con migraña. Cuando esta migraña se da en los niños presenta lo que llamamos pródromos, que se manifiestan con cambios en el estado de ánimo (euforia o depresión), irritabilidad, letargo, sed. Los niños mayores localizan el dolor en la región temporal o frontal, ocasionalmente unilateral y la describen como pulsátil. Presentan fotofobia (les molesta mucho la luz) y no soportan los ruidos, por lo que buscan un sitio silencioso y oscuro en donde puedan descansar y dormir. El sueño usualmente les alivia el dolor.



La cefalea les puede durar horas, incluso días (1-72 horas) pero no ocurre más de seis a ocho veces al mes. Más de ocho episodios al mes deben ser motivo de alarma para los padres y acudir urgentemente al médico.



Los niños menores presentan los síntomas especialmente en la tarde, cuando vuelven del colegio. El púber frecuentemente presentará el dolor después del mediodía, usualmente después del almuerzo, casi siempre precipitado por el ruido de los compañeros, la exposición al sol. Los adolescentes presentan la sintomatología igual que los adultos.





La migraña con aura (migraña clásica):

Aproximadamente entre el 14 y el 30% de los niños y adolescentes refieren alteraciones visuales antes del dolor de cabeza. Pueden ser tres tipos de fenómenos visuales: compromiso de la visión en ambos ojos con manchas oscuras (escotomas), 77%, ver de forma distorsionada los objetos o tener alucinaciones, 16%, y compromiso de la visión en un solo ojo con visión de manchas oscuras, 7%.





El aura se desarrolla gradualmente durante más de cuatro minutos, no dura más de 60 minutos, luego aparece la cefalea, en algunas ocasiones pude aparecer simultáneamente con el aura.



Cefalea tipo tensión:

Es la más frecuente en los niños. Aproximadamente 90% de las cefaleas recurrentes pertenecen a esta categoría y aproximadamente 15% ocurren en menores de 10 años.



Son prolongadas, persistentes, bilaterales, causan sensación de opresión en la cabeza.



Finalmente se asocian a factores generadores de tensión emocional, la depresión, ansiedad son síntomas asociados en el adolescente. Representa durante el día y se exacerba durante la tarde, y puede durar uno o más días. Al examen físico se puede encontrar espasmo muscular en los músculos trapecio y los paracervicales. Usualmente se asocia con náuseas y vómitos, y no se aumenta con la actividad física.



