Grupo Help! completa viaje musical

Con un recorrido musical por las tres etapas que tuvieron Los Beatles, el grupo

mexicano Help! completó este sábado en Ruta Maya su segunda participación en Nicaragua, después de haber incursionado en nuestro territorio en 2005.



Esta vez la agrupación llegó con un nuevo integrante que hace el papel de a quien en vida se le conociera como el “Quinto Beatle”, Billy Preston, el también mexicano Jorge Ceballos.



Ceballos demostró una calidad original al ejecutar la guitarra y hacer el solo del tema “While My Guitar Gently Weeps”, que Eric Clapton le puso a solicitud de George Harrison cuando grabaron ese tema.



Los integrantes de la banda son Sergio Montero de Regil (George Harrison), Paco Montero de Regil (John Lennon), Marco Antonio Montero de Regil (Ringo Starr) y Raúl Palma, que hace el papel de Paul McCartney.



El concierto de la Ruta donde se concentraron casi 300 personas lo abrieron con música de la primera etapa de Los Beatles, vistiendo los mismos trajes que los cuatro melenudos (grises) utilizaron cuando llegaron por primera vez a EU y aparecieron en el programa televisivo de Ed Sullivan.





Acto de magia en concierto

Fue como un acto de magia, cuando el presentador del concierto, Douglas Muñoz, paralizó a todo el grupo tocando un tema musical como que si estuviera utilizando un control remoto.



La paralización que superó los cinco minutos fue para describir a cada uno de los integrantes, la ropa que vestían, las pelucas, así como los instrumentos que utilizaron Los Beatles, el bajo Hoffner y las guitarras Epiphone Casino y Ricken Baker, y los amplificados Vox.





La banda de los corazones solitarios

La segunda etapa de Los Beatles (la Happy) pareció transportar a los asistentes al concierto con los temas del Sargento Pimienta (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band).



En el cierre del concierto Help! se despidió de Nicaragua con un tema de la tercera etapa de los melenudos conocida como lisérgica. Interpretaron temas del álbum

“Rubber Soul” y vistiendo como lo hicieron los melenudos de Liverpool.



“Lennon” habla para END

Paco Montero de Regil, quien hace el papel de Jhon Lennon, al hablar con VARIEDADES dijo que la agrupación en Centroamérica se ha presentado en Costa Rica y en Suramérica en Colombia, pero esperan una tercera vez volver a Nicaragua.



Y hablando sobre la vida del grupo que lleva 20 años de constituido, Paco dijo que con la música viven todos en México, pero casi todos han sido afectados por un mal que “ataca” a los músicos, la mayor parte están divorciados y andan cercanos a la edad de 40 año.





Personajes en concierto

Y como la música de Los Beatles no tiene ni religión ni partido político. En la Ruta Maya se concentraron tres personas que “navegan” en líneas diferentes, entre ellas el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, quien llegó con una “tropa” de 26 personas.





Sgt. Pepper’s se le “cuadra” a Ortega

Los otros personajes fueron el ex jefe del Ejército, general Humberto Ortega y la magistrado de una de las salas del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctora Ileana Pérez. Por supuesto los tres estaban sentados en posiciones diferentes.



Y como la algarabía del nica siempre está presente, alguien dijo que el “Sargento Pimienta” debió cuadrársele con porte y aspecto al ex jefe de las fuerzas armadas.



Pero esto no ocurrió, talvez en la tercera presentación que Help! haga en Nicaragua.