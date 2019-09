Alejandro Sanz y su ex asistente ¡son novios!

En una entrevista exclusiva con Peopleenespanol.com, el cantante español habló sobre su noviazgo y comentó sobre su sobrepeso y lo que opina de la prensa que lo cataloga como odioso

El que existe una relación más que profesional entre Alejandro Sanz y su antigua asistente, Raquel Pareda, fue totalmente obvio durante una fiesta organizada por el Centro Latino del Instituto Smithsonian en honor al cantante español, la noche del jueves en Nueva York. Sin embargo, aunque mucho se había rumorado e incluso las fotografías eran evidentes, hasta el momento el noviazgo no se había confirmado.



Fue justamente Pareda quien lo reveló. Al preguntarle si era su publicista, la española nos contestó: “No, su novia”. Una vez que logramos platicar con el cantautor de 39 años, éste nos reafirmó que “todo va de maravilla” en su noviazgo y que se encuentra “feliz”, pero se negó a ofrecer más detalles.



Aprovechamos para cuestionar al madrileño sobre los comentarios que han circulado sobre su problema de sobrepeso y abuso de alcohol. “Me hace sentir que no tienen mucha idea de lo que hablan. Yo soy artista, que me juzguen por mi arte y no por mí o por lo que me pasa. Soy un ser humano y tengo mis problemas”, aseveró.



Por otra parte, el intérprete de “No es lo mismo”, quien el pasado mes de diciembre fue nombrado como el artista menos querido por los medios de comunicación, por la Asociación Latina de Periodistas de Entretenimiento de Estados Unidos, nos aseguró que recién se había enterado de esta noticia y que dicho nombramiento lo tiene sin cuidado. “Si me lo han dado será porque me lo merezco. De todas formas, quien da esos premios, pues no sé, supongo que claro, como no entro en su juego, pues a lo mejor no les gusta lo que hago, o como soy. Pero ese tipo de prensa no me importa que me den ese premio,” comentó, al momento que manifestó que él también les daría un galardón a los miembros de dicha entidad: “el de la prensa más antipática”.



En la actualidad, Sanz se encuentra en la etapa final de su gira El tren de los momentos, la cual presentará la noche de este viernes en Nueva York, y posteriormente en las ciudades de Boston, Atlanta, Tampa, Costa Rica, la República Dominicana y Venezuela. El compositor adelantó que una vez concluido este tour actuará en el concierto de la fundación ALAS, que será a favor de la niñez de Latinoamérica, el cual se prevé tome lugar alrededor del 17 de mayo en varias ciudades simultáneamente, “aunque soy de la opinión que hay que hacer uno y bien”.



Luego de participar en este evento, el artista se concentrará en producirle un disco a la cantante Sara Vega, hermana de la actriz española Paz Vega, de quien expresó “canta muy bien”.





Fuente: peopleeneespañol.com