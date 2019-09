Pablo Milanés en Chile

Pablo Milanés, uno de los más grandes representantes de la Nueva Trova cubana, regresó a Chile después de cuatro años de ausencia en este país, para presentar el disco Regalo y regalando a sus seguidores su clásico Yolanda.



El cantautor, conocido por muchos años por sus canciones a favor de la Revolución cubana, aseguró a su llegada a la nación sudamericana que “no es el mismo mundo el que vivimos al que vivimos hace cincuenta años...no es el mundo en que nació la Nueva Canción, tanto en Cuba como en Latinoamérica”.



El músico cubano se presentó esta semana en el Teatro Regional del Maule (Talca), mientras que también actuó en el Court Central del Estadio Nacional (Santiago). Su recorrido por tierras chilenas seguirá en Concepción, Temuco y finalizará en el Teatro Municipal de Viña del Mar.



Su más reciente disco, Regalo, regresa a Pablo a sus intereses por el jazz, por lo que el artista cubano considera que en el escenario lo que destaca es el repertorio, tanto de su historia musical como del nuevo álbum.



“He tratado de grabar este disco tal como se iba a hacer en vivo, así que es una garantía que va a sonar tal como lo registramos. Simplemente seremos los músicos en escena, y eso es lo que me importa: no quiero ningún tipo de distracción en la canción; sencillamente, sin vestimenta, poner la canción tal como es”, aseguró Milanés.



El artista considera que Cuba también es un lugar distinto, sobre todo con el cumplimiento de 50 años desde la Revolución: “Son momentos de cambio que se imponen; son momentos que todo el mundo está esperando ansiosamente. Una gran parte de los cubanos estamos en eso, siempre y cuando no sean concesiones y se pueda hacer un cambio sin vender ni negar todo lo que hemos logrado”.



Milanés piensa que el cambio en su país natal debería dirigirse “hacia nuevas libertades, sobre todo económicas y también individuales”.



Aprovechando su visita a estas tierras, el cantautor declaró que “Chile funciona bien. Me gusta su soberanía, su independencia y cómo lo lleva la Presidenta. No puedo negar las lagunas que tienen los regímenes, las distintas filosofías históricas y culturales, pero destaca por su economía, equilibrio y la autenticidad entre los procesos políticos en América Latina”.





Fuente: Ritmosonlatino.com