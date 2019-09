Cuerpo de Ledger es enviado a Australia

AFP

El cuerpo del actor Heath Ledger fue trasladado ayer hacia Australia, tras un servicio privado en Los Ángeles para la familia y amigos cercanos, informaron medios estadounidenses.



La ex pareja de Ledger, la también actriz Michelle Williams, y su ex novia Naomi Watts estaban entre los dolientes en el servicio en Los Ángeles, el sábado por la tarde. El padre y otros familiares también asistieron a la ceremonia en el Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary, indicó la prensa.



Ledger, de 28 años, fue hallado muerto la semana pasada en el departamento donde vivía desde hace meses en el exclusivo barrio Soho. La policía descarta que se trate de un crimen y privilegia la hipótesis de una sobredosis de medicamentos. Será necesario esperar por lo menos una semana a que los médicos forenses concluyan nuevos análisis para conocer la causa oficial del deceso.





Su familia insiste en que no se suicidó

Su tío, Mike Ledger, dijo a medios australianos que el padre del actor planeaba repatriar su cuerpo a su ciudad natal, Perth.



Ledger saltó a la fama con el estreno de “Secreto en la Montaña” (Brokeback Mountain) que en 2006 valió al taiwanés Ang Lee el Oscar a Mejor Director.



El filme también recibió el Oscar a la Mejor Música Original y Mejor Guión Adaptado, además de varias nominaciones, incluida la de Ledger como Mejor Actor por el papel que lo consagró en Hollywood.



El actor australiano tuvo una hija con Michelle Williams, protagonista de la serie televisiva Dawson’s Creek y que también interpretó el papel de su esposa en “Secreto en la Montaña”.