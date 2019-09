Triunfan Daniel Day-Lewis y Javier Bardem

LOS ÁNGELES / AFP

Daniel Day-Lewis y la veterana británica Julie Christie se llevaron el domingo los principales galardones de la 14 entrega de los premios del sindicato de actores de Hollywood, considerados un termómetro de los Oscar, en los que también triunfó el español Javier Bardem.



Day-Lewis, nacido en Gran Bretaña, fue coronado mejor actor como protagonista de “There Will Be Blood” mientras Christie ganó el trofeo a la mejor actriz por interpretar a una señora afectada por el Alzheimer en “Away From Her.”



Las victorias de Day-Lewis y Christie los transforman en favoritos para ganar en las categorías equivalentes en los Oscar, que se entregarán el 25 de febrero: en los últimos tres años, los mejores actor y actriz según el sindicato, también lo fueron en los principales premios cinematográficos.



Day-Lewis dedicó su premio al actor australiano Heath Ledger, quien fue hallado muerto la semana pasada en Nueva York a sus 28 años de edad.



“Hay muchos actores en este salón incluyendo a los nominados junto a mí que me han dado ese sentimiento de regeneración.



Heath Ledger me lo dio”, dijo Day-Lewis, arrancando fuertes aplausos del público.



La interpretación de Ledger de un cowboy homosexual en “Brokeback Mountain” fue “única”, agregó Day-Lewis. Christie, de 66 años, agradeció al reparto y equipo de trabajo de su película. Day-Lewis y Christie habían ganado este mismo mes Globos de Oro por sus actuaciones.



Estos premios del sindicato de Actores (SGA) tuvieron lugar en medio de una huelga de escritores de Hollywood que ya forzó a la cancelación de espectáculos de entregas de premios, como los Globos de Oro.



Bardem en la pelea por el Oscar

Por su parte, Bardem consolidó su estatus de opción casi segura para el Oscar al ganar en el segmento de mejor actor secundario según los actores, con su retrato de un sicópata asesino a sueldo en “No Country for Old Men” de los hermanos Cohen.



“Gracias por contratarme y por mostrar la dedicación y el trabajo duro al seleccionar las buenas tomas y no en aquellas en las que lo hice pésimo”, bromeó Bardem.



“Recibir esto es increíble. Soy un actor español y ser recibido de esta manera por todos ustedes es más de lo que puedo expresar con palabras”, agregó.



“No Country for Old Men”, película que se espera sea una de las que domine los Oscar, a los que llega con ocho nominaciones, también ganó el premio a mejor reparto.



La mejor actriz secundaria fue Ruby Dee, de 83 años, por su actuación en “American Gangster”, lo que dejó con las ganas a la favorita para alzarse con el premio, la australiana Cate Blanchett, por su recreación de Bob Dylan en “I’m Not There”.



Los premios a las actuaciones de televisión fueron dominados por la serie de mafiosos “Los Sopranos”, que acapararon mejor actor, actriz y reparto.