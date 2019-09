Dj Sugar Kid retorna a Nicaragua

Luego de diversas presentaciones y regalos musicales al público nica, Dj Sugar Kid, mejor conocido por el mix que ha revolucionado la radio en Nicaragua, Honduras, Bolivia y Colombia por medio del Sugar Hit Mix; retorna a nuestras cálidas tierras para mostrarnos más de su talento en cuanto a la onda de “disc jockeo”.



Este DJ puertorriqueño se presentará en una serie de eventos por todo el territorio nacional y por tal motivo, Radio Hit tiene preparada una agenda de trabajo muy bien organizada para este personaje, que vale mencionar, es uno de los DJ del astro del reggaeton, Daddy Yankee.



Según comentó Sugar a El NUEVO DIARIO, “vuelvo por petición de mis hermanos nicaragüenses. Desde que regresé a mi país en noviembre pasado, no han cesado los correos electrónicos preguntando acerca de mi regreso, y ahora la emisora que me ha apoyado, Radio Hit, y su director artístico, Santos Martínez, me llevarán de regreso para que los que no pudieron verme, bailen al ritmo de mi música”, nos contó.



Primer vídeo “endulzado” al estilo nica

En la conversación, Sugar también nos reveló que grabará su primer vídeo musical en Nicaragua. “El tema se llama ‘Baila conmigo’, y está matizado con una onda Tribal House con influencias brasileñas y electrónicas. Es bien discoteca”, explicó.



Dicho tema fue creado al lado de su compañero de estudio, Dj Joaquín Opio, “pero ahora lo hemos retocado con sonidos nuevos y mejoramos la versión original”, manifestó.



A su vez, no podemos dejar pasar que dicho material será vocalizado por una artista nacional.



“Estamos en conversaciones con Cristyana para ese propósito, y además incluiremos algunos talentos locales del género del reggaeton para lograr una tremenda combinación de elementos”, enfatizó el especialista del mundo del mixeo.



Para tal fin, Sugar Kid estará reclutando a reggaetoneros y raperos locales para que hagan su aparición en el vídeo cuyo escenario será el suelo nica. Para esto, los interesados pueden enviar su demo (dos temas máximo) en formato MP3 y foto promocional a djsugarnicaragua@hotmail.com.



“Yo mismo seleccionaré quién o quiénes serán los que participen”, aseguró. La fecha límite de envío es este domingo 2 de febrero.



Agenda Sugar

La gira de Sugar Kid en nuestro país incluye, tentativamente, la visita a escuelas, entidades benéficas y centros comerciales para firmar autógrafos. De modo que si estás interesado en un bonito recuerdo de este talento, te aconsejamos estar pendiente de su itinerario. “No importa si estoy almorzando o cenando, para mí es importante atender el público que me ha dado su apoyo”, aseguró.



Programa especial

La emisora Radio Hit 104.7, aprovechando la visita de Sugar Kid en su gira por el país, ofrecerá el próximo domingo 3 de febrero, un programa especial para celebrar el cumpleaños del Big Boss, Daddy Yankee.



Santos Martínez informó que estarán tocando las canciones que lo hicieron famoso. Del mismo modo, escucharemos entrevistas en vivo con el hermano de Daddy, quien además es gerente general de El Cartel Records, Nomar Ayala y de Richie Rich, uno de los conocedores de la historia del movimiento del reggaeton en Puerto Rico, quien hará una breve trayectoria de la vida musical del “Cangri”.