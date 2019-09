Paparazzi se meten en comunidad privada de Spears

La policía acudió al vecindario de Britney Spears tras un reporte de que un grupo de paparazzi entró sin autorización a la comunidad privada donde vive la cantante.



El policía de Los Angeles Mike López dijo que las autoridades recibieron una llamada a eso de las 7 p.m. del lunes sobre un grupo de fotógrafos ''metiéndose en el territorio'' privado mientras seguían a la estrella del pop de 26 años.



Cuando los agentes llegaron, no vieron a nadie en el lugar, dijo López, quien agregó se emitieron citaciones para los dueños de varios vehículos estacionados en sitios no autorizados.



López dijo que no sabía cuántos fotógrafos seguían a Spears.



La cantante ha estado en picada desde que presentó su solicitud de divorcio de Kevin Federline en noviembre del 2006. Su extraño comportamiento público incluye rasurarse la cabeza, golpear un auto con un paraguas y presentarse en tribunales con un amigo paparazzo en la disputa por sus hijos con Federline.



A principios de mes fue trasladada a un hospital de Los Angeles tras una disputa de varias horas con su ex marido, a quien no quería entregarle a sus hijos Sean Preston, de 2 años, y Jayden James, de uno, y en la que tuvo que intervenir la policía. Spears perdió la custodia y derechos de visita de los niños.