Juanes entre presentadores del Grammy

Juanes será uno de los presentadores de la 50a entrega anual de los premios Grammy, según anunció la Academia de la Grabación estadounidense.



El astro colombiano, ganador de 12 Latin Grammy, figura en una lista de laureados artistas que repartirán los premios el domingo 10 de febrero en Los Ángeles y que incluye a Natalie Cole, Cyndi Lauper, Bette Midler y Bonnie Raitt.



No se especificó qué premio entregará el autor de éxitos como “La camisa negra’’, cuya gira mundial “La Vida World Tour 2008’’ arranca el 6 de marzo en el Madison Square Garden.



La Academia también anunció actuaciones de los nominados Feist, Alicia Keys, Brad Paisley y el elenco de “The Beatles LOVE by Cirque du Soleil’’ y Across The Universe, con un segmento especial dedicado a Los Beatles.



Nominados

Entre los postulados en las nueve categorías dedicadas a la música latina, que en su mayoría se repartirán en una ceremonia previa a la televisada, el máximo ganador del Latin Grammy Juan Luis Guerra volverá a competir por el Grammy al mejor álbum de música tropical con “La llave de tu corazón’’. En 1991, su “Bachata Rosa’’ obtuvo el codiciado gramófono dorado.



Asimismo, el músico asesinado Valentín Elizalde y el grupo K-PAZ de la Sierra, en duelo por la muerte violenta de su vocalista Sergio Gómez, fueron postulados por sus producciones “Lobo domesticado’’ y “Conquistando corazones’’, respectivamente, en el rubro de mejor álbum banda.



Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Jorge Drexler, Luis Miguel y Jennifer Peña competirán en la categoría de mejor álbum latino, y Black:Guayaba, Jarabe de Palo, Panda, Rabanes y Zoé competirán por el Grammy al mejor álbum de rock latino o alternativo.



Akwin, Tego Calderón, Calle 13, Daddy Yankee y Fulanito harán lo propio en el rubro de mejor álbum urbano.



Previamente se anunciaron actuaciones de Beyoncé, Foo Fighters, Carrie Underwood, la Persona del Año Aretha Franklin, Mary J. Blige, Clark Sisters, Israel And New Breed, Trin-I-Tee 5:7 y Rihanna.