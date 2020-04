Luis Enrique vuelve "más fuerte y maduro"

Luis Enrique trabaja en un álbum con el que dice volverá ''más fuerte y maduro'' y que tiene previsto lanzar en mayo.



''Va a ser un disco por el que realmente he esperado mucho tiempo'', dijo a la AP en Panamá el llamado Príncipe de la Salsa previo a su presentación del domingo por la noche en la tarima principal del carnaval capitalino.



El salsero nicaragüense adelantó que pronto estará seleccionando las canciones que integrarán la producción, todos temas inéditos, y que habrá composiciones de Fernando Osorio, creador de ''La negra tiene tumbao'', así como del panameño Omar Alfano y del cubano Amaury Gutiérrez, entre otros.



Indicó que aún cuando realiza trabajos y presentaciones esporádicas, se ha mantenido lejos de las giras en los últimos años porque quería permanecer más tiempo en su casa y compartir más con su hijo Luca.



''Quería dedicarme a ser papá por lo menos sus primeros cinco años'', declaró. ''Mi hijo acaba de cumplir seis y estoy feliz''.



Para Luis Enrique, la salsa ha ido evolucionando y abriendo puertas para que otros artistas expresen ''muchas de las cosas que yo planteé en un momento dado... y que antes era como ir en contra de las reglas''.



Esto lo dijo en referencia a sus canciones en las que abordó problemas sociales como el consumo de drogas y otros vicios. En ''Date un chance'', por ejemplo, el cantante exhortó a la juventud a dejar la mala vida y regalarse una oportunidad.



''Creo que esa experiencia (de cantar sobre asuntos que afectan a la juventud) me da la posibilidad de regresar con fuerza, con madurez, regresar en otro momento de mi vida'', añadió. ''Eso me permite hacer cosas que quizás en ese momento no habrían dado resultado''.



Luis Enrique también está involucrado en la producción de un disco para promocionar el turismo en Centroamérica con la colaboración de otros artistas de la región.



Se creará una especie de himno, dijo el intérprete de ''Así es la vida'' y otros éxitos.