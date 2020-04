Hospitalización de Britney Spears aplaza audiencia sobre sus hijos

La próxima audiencia judicial sobre la custodia de los hijos de Britney Spears fue postergada al lunes 19 de febrero a causa de la hospitalización de la cantante estadounidense, informó el lunes un tribunal de Los Angeles.



El juez Scott Gordon atendió el lunes a los abogados de la cantante de 26 años y a los de su ex esposo, el bailarín y rapero Kevin Federline, que protagonizan una disputa judicial sobre la custodia de sus hijos Sean Preston, 2 años, y Jayden James, de un año.



A raíz de la ausencia de Spears, hospitalizada el jueves pasado en una unidad siquiátrica de un hospital de Los Angeles, el juez decidió aplazar la audiencia hasta el 19 de febrero, indicó el portavoz del tribunal, Alan Parachini.



La cantante seguirá hospitalizada por al menos dos semanas más, informó el domingo la revista People.



A Spears se le prohibió tener acceso a sus dos hijos a principios de enero, luego de un incidente en el que fue retirada a la fuerza de su hogar y hospitalizada tras negarse a entregar a sus niños a los guardaespaldas de su ex marido.



Un juez limitó el acceso de la estrella a sus hijos en octubre luego de que no presentara un examen toxicológico solicitado en una audiencia previa, en la que la corte calificó a Spears de "consumidora de droga continua y habitual".



Su último intento por recuperar el derecho de visita a sus hijos fue rechazado la semana pasada, cuando no se presentó en una audiencia en la corte de Los Angeles.