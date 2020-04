Sanz niega que será padrino de los "gemelos" de J.Lo

Alejandro Sanz negó que vaya a ser padrino de los ''gemelos'' de Jennifer López y Marc Anthony y lamentó que haya revelado el secreto de la pareja, informó el miércoles la prensa local.



En febrero, durante un espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York, el cantautor español dedicó un tema a la diva puertorriqueña, quien se encontraba entre el público, y dejó entrever que esperaba gemelos.



''Ellos son mis amigos, y estaban ahí, eso se me escapó, lo siento mucho de verdad'', expresó Sanz al portal local masvip.com.do, que destacó el buen humor del artista al hablar del tema.



López debe dar a luz en estos días y el padre de la estrella nacida en Nueva York hace 38 años, David López, también afirmó esta semana que vienen dos.



''Sí, son gemelos'', dijo esta semana David López al programa ''Escándalo TV'' de la cadena Telefutura, en declaraciones que reprodujo la revista People.



En referencia a versiones de que será padrino de las criaturas, Sanz recalcó: ''De verdad que no seré el padrino, aunque repito, ellos son mis grandes amigos''.



Continúa Tour "El Tren de los momentos"



El astro español se encuentra en la última etapa de su gira ''El tren de los momentos'' y el sábado se presentará en el Palacio de los Deportes de la capital dominicana, un foro que acoge unas 12 mil personas.



Luego continuará su tour por Costa Rica y Venezuela, donde tiene pautado un concierto el 14 de febrero, Día de San Valentín, aunque aún no está totalmente definido por sus problemas con el gobierno de Hugo Chávez, que canceló su presentación del pasado 1 de noviembre en el Poliedro de Caracas porque en el 2004 Sanz expresó que ''no le gusta'' el presidente venezolano.



El Concejo Legislativo del Municipio Libertador, de Venezuela, aprobó hace un mes un documento en el que declaró persona no grata a Sanz y firmó un acuerdo para impedir su presentación.



''Quiero cantar en Venezuela aunque sea en la calle'', declaró el cantante.