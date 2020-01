Ser Reina: un sueño de niña

Cada vez que habla en público lo primero que hace es declararse “orgullosísima” de sus raíces chinandeganas.



Thelma Rodríguez Flores, de 18 años, compite por la corona Miss Nicaragua 2008, porque cree representar, además de la belleza de la mujer de Occidente, la amabilidad de su gente.



Apartada de las cámaras, Thelma luce tímida y deja salir a la jovencita que es.



Encontrarse entre las 15 aspirantes a reina significa para ella la realización de un sueño de niña “y a la vez demostrar que las mujeres chinandeganas somos bellas y que podemos representar dignamente al país”,

agrega.



Sus armas en esta lucha de bellezas son: “espontaneidad y autenticidad”, afirma.



“Si no la obtengo (la corona de Miss Nicaragua 2008) no es que me resigne, pero sí es una gran experiencia que tuve al aprender a modelar, a convivir con 14 muchachas, a ser firme cuando uno tiene que tomar una decisión y aprender a competir, que eso cuesta”.



Declara que actualmente está enfocada en hacer las cosas bien para destacarse en el certamen.



Personalmente se prepara motivándose a luchar, “siendo consiente de que las cosas no llegan solas, que cuestan y que hay que trabajar duro por conseguirlas.



Nada viene fácil y lo que cuesta es lo que más se compensa y lo que más se valora”, declara.



Thelma es estudiante de segundo año de la carrera de Administración Turística y Hotelera. Comparte que le fascina bailar, modelar, practicar deportes y conocer nuevos sitios de nuestro país.



Se define como “una muchacha tranquila que quiere superarse, segura de sí, espontánea y que siempre quiere ir para delante. Que lucha por lo que quiere”.