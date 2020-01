Silvio Rodríguez confirmado

Luego de muchas especulaciones sobre la presentación del cantautor cubano Silvio Rodríguez en Nicaragua, la empresa productora de espectáculos a cargo del evento se pronunció confirmando la visita del artista para el próximo 2 de marzo.



“Las especulaciones acaban aquí”, afirmó Cristian Chavarría, de la empresa Dolphins Producciones, contraparte nicaragüense a cargo de la producción del espectáculo que esperan convoque a unos 15 mil nacionales.



Chavarría detalló que Intermusic Guatemala es la productora que firmó contrato con Silvio Rodríguez para presentarse en suelo pinolero y con esto dijo esperar que terminen los rumores en ese sentido.



Tras 25 años de ausencia en tierra pinolera, Silvio Rodríguez se presentará con el objetivo de cumplir “la asignatura pendiente” que tiene tanto con Nicaragua como con Centroamérica, explicó Chavarría.



Chavarría informó que aún no tienen definido el local que recibirá a este icono de la trova latinoamericana, ya que los estándares de calidad que exige son altos.



Según dijo, el artista desea que este segundo encuentro

--que ocurre cuando Nicaragua vive un contexto muy distinto al de aquel recordado “Concierto por la paz”, luego del triunfo de la Revolución-- sea especial.



Igualmente aprovechó la ocasión para aclarar que la presentación del trovador más aclamado de América no tendrá sesgo político. Incluso aseveró que Silvio Rodríguez llega a Nicaragua porque quiere cantarle a los nicas que aprecian su música, el mensaje de sus letras; sin importar su afiliación política, su credo religioso y su estatus social.



Desde ya Chavarría se comprometió a garantizar un concierto a la altura del artista.



Otro punto importante es que la presentación de Silvio Rodríguez en Nicaragua no será gratuita, como se especuló en días pasados. Y aunque aún no definen el valor de los boletos, el productor nicaragüense dijo que el precio será accesible, tomando en cuenta la calidad del artista.



Sobre la posibilidad de que la Alcaldía de Managua se involucre como patrocinador del concierto de Silvio Rodríguez, Chavarría declaró que las negociaciones con potenciales patrocinadores aún no han concluido; no obstante afirmó que la llegada de Silvio Rodríguez es un hecho que no está sujeto a negociaciones de ese tipo, ya que el contrato con el artista está firmado.



Lo que sí es seguro es que el Dúo Guardabarranco será invitado a ser parte del atractivo musical de este concierto que promete dejar huellas. Guardabarranco es uno de los máximos exponentes de la trova pinolera, y a criterio de Chavarría su trayectoria artística que ya suma 28 años, así como el sentimiento de las letras de sus canciones, lo hace idóneo para compartir escenario con Silvio Rodríguez.



Vale mencionar que la visita del trovador cubano a Nicaragua es parte de la gira que éste programó por Centroamérica. Chavarría dijo que el lunes mediante conferencia de prensa se anunciarán los detalles del evento.



Según adelantó para el reencuentro de Silvio Rodríguez con Nicaragua, el artista hará un repaso por toda su historia musical.