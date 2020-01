Suspenden nuevamente concierto de Sanz en Venezuela

El concierto de Alejandro Sanz programado para el 14 de febrero en Caracas fue suspendido el jueves luego que el gobierno canceló su recital de noviembre y declaró al cantautor español persona no grata porque años atrás dijo que ''no le gusta'' el presidente Hugo Chávez.



''No están dadas las condiciones'', anunció la empresa organizadora del evento, Evenpro, en un comunicado.



El evento, parte de la gira de Sanz ''El tren de los momentos'', iba a realizarse en el Poliedro de Caracas, un centro de espectáculos estatal con capacidad para 15.000 personas y las entradas estaban totalmente agotadas desde noviembre.



En el 2004, al ser preguntado sobre el líder venezolano seis meses antes del referendo promovido por opositores que buscaban la salida de Chávez de la presidencia, Sanz expresó en tono jovial que ''su presidente no me gusta. Tampoco me gustan los de otros sitios, y el mío tampoco (el español José María Aznar) me parece que lo haya hecho bien''.



La mánager de Sanz en Miami no respondió de inmediato una llamada de la AP en busca de comentarios.