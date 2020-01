Artistas del Music Fest

Para que te vayas preparando para vivir la descarga musical del Music Fest, a realizarse los días 8 y 9 de marzo en “Mundo e”, te invitamos a conocer mejor la trayectoria artística de sus primeros cuatro protagonistas



Aleks Syntek

Este mexicano inició desde los 10 años en el medio artístico. Su trabajo musical ha sido reconocido con tres nominaciones al Grammy, tres Premios Billboard y dos nominaciones a los MTV.



En 1984 comenzó su compromiso profundo con la música bajo el nombre de Aleks Syntek, la letra “k” en sus dos nombres las incluye como tributo a Kraftwerk, agrupación por la que siente mucha admiración.



Ha puesto en el mercado 10 productos musicales, su último disco “Lección de vuelo” fue publicado en 2007, contiene 11 temas y para este trabajo cuyo primer sencillo fue “Intocable”, contó con la colaboración de Belanova, Jon y Jesse y Joy.





Moderatto

Esta será la tercera visita de Moderatto a Nicaragua. Esta banda de rock desde sus inicios se ha caracterizado por su estilo satírico. En 2004 su disco Detector de Metal logró ventas superiores a las cien mil copias. ¡Gr! es el más reciente álbum de la banda del cual se desprende el popular tema “Sentimental”.





Fobia

Conformada por Paco Huidobro (guitarra), Leonardo de Lozanne (voz), Iñaki Vásquez (teclado), El Cha (bajo) y Jay de la Cueva (batería); Fobia es una banda que saltó a la fama en 1990.



El “Micdrobito”, primer sencillo de la agrupación, sufrió censura por aquella parte que reza: “haré una alberca en tu ombliguito, pa’ meterme a nadar, y si me voy más abajito nadie me sacará”. Pero la censura lejos de restarle le sumó popularidad. Entre los éxitos de Fobia podemos mencionar: “El cumpleaños”, “La iguana” y “El crucifijo”; entre otros.





Reyli

Ex integrante de “Elefante”, Reyli inició su carrera en solitario en 2003. Su nueva producción se llama “Reyli en la Luna”, incluye temas como: “Amor del bueno”, “Al fin me armé de valor”, “La Descarada”, tema principal de la telenovela Rubí , “Sé quien soy” y “Nos Quisimos”, este último interpretado a dúo con Franco De Vita.



“Reyli en la Luna” se perfila como una de las mejores producciones dentro de su carrera y se ha colocado en los primeros lugares de ventas, además le ha permitido ser acreedor a tan sólo tres semanas de su lanzamiento a disco de oro en México.





Tome Nota

El Music Fest será los días 8 y 9 de marzo en “Mundo e”, ubicado de Rotonda Jean Paul Jenie 300 mts al oste. Los boletos estarán disponibles a partir del 16 de febrero por un precio de 350 córdobas por día, VIP alfombrado a la venta en Star Mart de Texaco.