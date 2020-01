Con inteligencia tras la corona

08 Febrero 2008 |

Inteligencia y belleza física constituyen la fórmula con la cual la capitalina Amalia Palacios Gutiérrez compite por la corona de Miss Nicaragua 2008.



Amalia, de 23 años de edad, es licenciada en Finanzas y Comercio, tiene un post grado en Exportaciones y domina los idiomas inglés y alemán. Según ella, esa preparación profesional, su belleza y el amor por Nicaragua son las características que le ayudarán a ganar el reinado.



Revela que convertirse en la reina de belleza del país “es algo que siempre quería hacer. A nivel profesional he tenido la oportunidad de presentarle a muchas personas el potencial que tiene Nicaragua; pero Miss Nicaragua es una tribuna más internacional para presentar todo lo que tiene mi país y a mí me gustaría hacerlo... expresar que Nicaragua tiene mucho potencial en recursos humanos y naturales”.



Y agrega: “Aportaría que soy una persona preparada, he tenido una buena educación, creo que tengo la madurez profesional y la belleza.



También creo que una persona que vaya a representar al país en Miss Universo tiene que estar enamorada de Nicaragua, creer que Nicaragua vale.



Yo sí creo en Nicaragua y creo muchísimo en que vamos para delante”.



De resultar electa Miss Nicaragua 2008, Amalia tiene planes de trabajar en proyectos que brinden la oportunidad, a niños y adolescentes de escasos recursos, de recibir educación.



“Creo mucho que la educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad…Yo fui becada toda mi vida, tuve esa oportunidad que alguien me dio, yo quisiera por medio de Miss Nicaragua ayudar a que más niños tengan la oportunidad de estudiar… si tenés la educación tenés la llave para realizar cualquier cosa”. En este momento Amalia se concentra en ser electa Miss Nicaragua 2008. “Voy por la corona, soy una persona de metas y mi meta ahorita es esa”.



Su estrategia dice ser enfocarse en mejorar personalmente para lograr sus objetivos sin reparar en lo que hagan las demás. En Miss Nicaragua “mi competencia soy yo misma. Cuando trabajo o hago algo yo no estoy viendo a las demás personas, trato de mejorar por mí misma. Me enfoco en lo que tengo que mejorar”.No obstante, Amalia declara que, con o sin corona, es “una servidora para Nicaragua”.