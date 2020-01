Protagonista de filme de Gabo entre el temor y la felicidad

A sus 13 años Eliza Triana protagonizará la versión cinematográfica de la novela de Gabriel García Márquez ''Del amor y otros demonios''. Dos semanas antes de empezar el rodaje, la jovencita le ha dicho que el reto le produce sentimientos conflictivos.



Eliza, estudiante del séptimo grado en una escuela privada de la ciudad, debutará como actriz en la película basada en el libro del laureado Nobel colombiano, bajo la dirección de la costarricense Hilda Hidalgo y la producción la también colombiana María Clara Ochoa.



La sonrisa que invade su rostro, coronado por una cabellera de rizos rubios hasta los hombros, revela la emoción que despierta en ella el haber sido escogida a fines del 2007 entre miles de chicas para el papel de Sierva María, figura central de la novela de García Márquez.



''Cuando me dijeron que me habían escogido para actuar en la película me puse muy feliz'', declaró a la AP en una entrevista en su casa, ataviada con una chaqueta blanca con fucsia y acompañada por su perro Aquiles, un labrador dorado.



La directora ha dicho que se convenció de que Eliza debía encarnar a Sierva María al escucharla leyendo fragmentos de la novela durante una de las audiciones.



La filmación comenzará en Cartagena, el balneario caribeño a 650 kilómetros al norte de Bogotá, la última semana de febrero, y la proximidad de la fecha hace que los sentimientos de la niña oscilen entre el temor y la felicidad.



''Me siento rara. Me da miedo por el reto que representa la película para mí, pero me siento muy feliz al haber logrado ser la protagonista'', dice Eliza sin ocultar el nerviosismo en uno de sus primeros encuentros con la prensa.



La novela narra la historia de Sierva María, una niña blanca en el siglo XVIII que pese a ser hija de marqueses es criada en Cartagena por esclavos negros de quienes aprendió las danzas africanas.



Un día la jovencita es mordida por un perro. Y como en aquellos tiempos la rabia se creía una enfermedad de endemoniados, Sierva María es internada en un convento para exorcizarla y allí conoce a un cura español, de quien se enamora.



El papel del sacerdote lo hará Pablo Derqui, un actor español de 31 años.



''(Sierva María) es una niña blanca con alma de negra'', describió recientemente la realizadora de la cinta.



''Lo que más me gusta de Sierva María es que con una mirada lo dice todo'', indicó Eliza, quien apenas está leyendo la novela de García Márquez y se imagina las características de su personaje. ''Además del físico, es algo en lo que nos parecemos ella y yo, en la manera como expresamos las cosas'', agregó.



Eliza, quien viene de una familia reconocida en Colombia por su tradición en el teatro y el cine, dice que siempre soñó con ser actriz.



Hija del cineasta Jorge Alí Triana y la realizadora audiovisual Silvia Amaya, y hermana del también cineasta Rodrigo Triana (''Soñar no cuesta nada''), Eliza decidió desde muy joven que se prepararía para seguir la vida artística de su familia.



''Siempre veía a mi papá y a mi hermano en ese mundo y desde muy chiquita deseaba actuar'', recuerda.



Su padre es director de múltiples películas que incluyen ''Bolívar soy yo'', ''Esto huele mal'' y ''Tiempo de morir'', también escrita por García Márquez junto con el mexicano Carlos Fuentes; y además ha dirigido, producido y escrito varias obras teatrales.



Su madre perteneció al grupo de casting de ''Del amor y otros demonios'', pero Jorge Alí Triana ha descartado que la filiación influyera en la selección de su propia hija como protagonista.



''La competencia estuvo dura, vieron niñas de Brasil, Cuba, Costa Rica, Colombia'', dijo Triana a la AP en enero. ''Como Eliza desde hace mucho tiempo manifiesta su interés por ser actriz, buscamos el casting para que ella participara''.



''Es difícil encontrar a una protagonista de película de 13 años'', agregó el realizador. ''Es una labor ardua y complicada por la edad de las niñas. Pero Eliza lo logró tras dos años arduos de trabajo y esfuerzo''.



Para preparar sus libretos, Eliza dice que complementa el estudio del guión con la lectura de la novela.



''El guión es muy diferente al libro'', comenta. ''Pero me ha gustado leerlos al tiempo. Es una historia muy sentimental''.



''Del amor y otros demonios'', con presupuesto de dos millones de dólares, llegaría a las salas de cine a principios del 2009.