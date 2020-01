Una flor de Masaya

Gabriela Reyes disputa la corona de Miss Nicaragua 2008 como representante del departamento de Masaya.



Originaria de Masatepe, Gabriela --de 21años de edad-- es estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho y declara sentirse orgullosa de integrar el grupo de jovencitas que este año aspiran representar a Nicaragua en el certamen Miss Universo.



Su experiencia como candidata dice que le ha dejado grandes lecciones. La preparación recibida la describe como algo muy valioso.



Cuando se le pregunta sobre las cualidades que la podrían ayudar a sobresalir entre el grupo de aspirantes y así ser electa reina la noche del 23 de febrero próximo dice: “Seriedad, personalidad, amor al país, amor a los demás y entrega total”.



Se considera una mujer eficiente, “muy recta, que dice las cosas como son y preocupada por el país”.



Como futura profesional del Derecho, Gabriela menciona que se ha formado para defender y respetar los derechos de las demás personas, de modo que de resultar electa afirma que promovería esos principios.



Agrega que “una miss debe ser una persona centrada, amar a su país, muy solidaria, amistosa, preocupada no sólo por las personas con las que tiene afinidad como la familia, sino por los más necesitados. Una miss no debe olvidarse de sus raíces y de lo que es”.



Para la gala de elección y coronación Gabriela revela estar preparándose para entregar lo mejor de sí. “Con mente positiva”, afirma.



De no lograr el título de reina “lo importante es haber concursado. Lo mejor es decir ‘di lo mejor, pude hasta donde llegué’… emocionalmente me siento feliz, sé que mi preparación y mis valores los voy a dar a conocer”.