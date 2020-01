Alexis Venegas mezcla estilos sin precedentes en la música chilena. Con letras directas y profundas, cercanas al mundo cotidiano, este cantautor nos propone una mirada particular respecto a temas universales. Las canciones de Alexis Venegas sintetizan vivencias de un artista motivado por recorrer una diversidad de paisajes, espacios y personajes que se develan en poemas; temáticas que logran una identificación clara con un público diverso.



Ha compartido escenario con músicos de la altura de Inti Illimani, Alejandro Filio, Ismael Serrano, Joe Vasconcelos y Cecilia Echenique. El talento, trabajo y dedicación que ha puesto en su carrera se ha visto recompensado en los premios que tanto sus pares, como la crítica especializada, le han otorgado.



Compartió escenario con el Dúo Guardabarranco en 2002, cuando los hermanos Cardenal realizaban un par de conciertos en Chile, y de esta relación surge una hermosa amistad, que llevó a Venegas a confiarle a Katia Cardenal su canción “Del otro lado”, incluida en el disco “Hojarasca”, y que ha sido una de las canciones más reconocidas de este cantautor en Nicaragua en vos de Katia. A su vez, colaboró con ella en su reciente disco “Mariposa de Alas Rotas”, musicalizándole dos temas: “Mis Heridas” y “Una Lágrima”.



En 2004 compitió en el Festival de Viña del Mar en la categoría internacional, obteniendo el primer lugar del certamen, recibe la Gaviota de Plata, junto a los más grandes elogios del jurado, quienes lo aplaudieron de pie.



Venegas dedicó su triunfo “a toda mi gente, mi familia, a mi sello discográfico, a mi público y en especial a los ojos de mi mujer, ya que sin ella esta canción no existiría”. La canción “Tus ojos” quedó seleccionada en lista de espera para la competencia internacional, “y después que supe que había una canción descartada y que yo estaba primero en la lista, me alegré mucho. Del último lugar llega hasta aquí y tengo la gaviota que se quedó en Chile”.



Por primera vez en Nicaragua, Alexis Venegas nos presenta su repertorio de canciones llenas de amor por el mundo y por la vida, compartiendo escenario con su anfitriona de lujo Katia Cardenal.





