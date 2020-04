Física, emocional e intelectualmente cree estar preparada para portar la corona de Miss Nicaragua 2008. Gwendolyne García Leets, cada vez que se refiere a su participación en este reinado de belleza, aclara que es algo que toma con mucha seriedad y compromiso.



“Me vengo preparando desde hace meses para participar en Miss Nicaragua, tanto física como emocionalmente. Desde pequeña esto ha sido un sueño para mí y siento que éste es mi año”, revela.



Con 21 años, esta capitalina asegura sentirse “muy capaz (de representar a Nicaragua en Miss Universo); creo que lleno todos los requisitos para ser digna de obtener la corona”.



Se declara “contenta y positiva” con su desempeño hasta ahora; es por eso que dice no permitirse distracciones que la alejen de su objetivo: convertirse en Miss Nicaragua 2008. Gwendolyne externa estar concentrada en adquirir herramientas y conocimientos que la ayuden a desempeñarse exitosamente dentro de la competencia.



“Todas estamos capacitándonos, estamos dando lo mejor de nosotras. Me estoy enfocando en mí… no me da tiempo de enfocarme en el resto”, comenta.



¿Qué distingue a Gwendolyne? “La seguridad como persona, siento que tengo mucho carisma. Físicamente creo que lleno todos los atributos e intelectualmente también. Siento que estoy preparada en todos los aspectos posibles”, asegura.



Entre sus cualidades dice ser “muy sociable, carismática, alegre, positiva, honesta y muy leal”.



Gwendolyne es estudiante de la carrera de Turismo, habla inglés y entre sus proyectos de vida está continuar preparándose profesionalmente.



De resultar electa Miss Nicaragua 2008, a Gwendolyne le gustaría involucrarse en proyectos que favorezcan a personas de la tercera edad.