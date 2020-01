Atendamos la disfunción sexual femenina

Neurólogo-Psiquiatra.





La aseveración de que menos del 50% de los matrimonios estadounidenses padecen alguna clase de desajuste o de disfunción sexual constituye un fenómeno sombrío relacionado con una de las instituciones más antiguas de la humanidad, es decir, el matrimonio.



Toda la estructura de un matrimonio o de una relación de pareja se afecta habitualmente por problemas sexuales, debido a que el sufrimiento experimentado por un cónyuge afecta directamente al otro y a cualquier miembro de la familia.



Una encuesta reveló que el médico promedio halla alrededor de tres enfermos por semana en los cuales existen problemas de desajuste sexual.



El número real de enfermos con problemas sexuales es, sin duda alguna, mayor que lo que señalan las encuestas publicadas.



Por lo general los médicos no preguntamos a nuestros pacientes sobre su vida sexual, para no inmiscuirnos en su faceta, ya que la especialidad médica lo prohíbe. Cuando por el tipo de especialidad, como en mi caso (neurología y psiquiatría) uno se introduce en la vida sexual del paciente, la mayoría de las dificultades sexuales que provienen de parte de las mujeres es sentirse inconsolables por no lograr el orgasmo o porque carecen de apetito sexual, mientras que las quejas de los hombres van principalmente relacionadas con la eyaculación precoz y la disfunción eréctil.



En nuestro país debido a la cultura machista imperante no le otorgan importancia al orgasmo femenino, en muchos casos una mujer puede no alcanzarlo porque el hombre sufre de una eyaculación precoz, la cual por la misma cultura no es tratada y esto generará serios problemas personales y de pareja. En otros casos la mujer no alcanza el orgasmo por problemas personales, ya sean psicológicos u orgánicos, además de una infinidad de factores que van desde los religiosos y sociales hasta la misma cultura machista imperante en nuestra sociedad. Tampoco su problema es tratado.



La disfunción sexual femenina es un trastorno común que tiene varias causas y con frecuencia es poco atendida. Actualmente la comunidad médica, tras la exitosa introducción del tratamiento médico para la disfunción eréctil masculina, le ha dedicado más atención e investigaciones a este problema.



La disfunción sexual femenina (DSF) abarca un complejo conjunto de trastornos y se asocia con múltiples factores anatómicos, fisiológicos, biológicos, médicos y psicológicos. Este trastorno puede relacionarse con la edad y tiene una alta prevalecencia, afectando a entre el 20 y el 50 por ciento de las mujeres; puede ser un trastorno de toda la vida o adquirido, generalizado o situacional.



La DSF se define como “las diversas formas en que una persona es incapaz de participar en una relación sexual de la manera en que quisiera”.



¿Cuáles son las causas de una DSF?

1. Problemas vasculares: incluyen hipertensión, hipercolesterolemia, abuso del tabaco, diabetes y trastornos cardiovasculares; lesión traumática del lecho arterial ilio-hipogástrico / pudendo por fractura pélvica, por trauma directo por cirugía. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica hay una disminución del flujo sanguíneo genital pélvico.



2. Trastornos neurológicos: Una lesión en la médula espinal, padecimientos del sistema nervioso central o periférico, neuropatías diabéticas.



3. Factores hormonales: disminución del estrógeno en la sangre, disminución de los niveles de testosterona.



4. Factores musculares: Los músculos del piso pélvico, el músculo elevador del ano y la membrana perineal son importantes en la función sexual femenina y en la respuesta sexual, cualquier alteración de estos músculos ya sea por hipertonia, por subluxación o flacidez puede generar este trastorno.



5. Causas psicológicas: Problemas del estado de ánimo (depresiones), ansiedad, baja autoestima, calidad de vida, aflicción emocional y dificultades en la relación de pareja.





¿Cómo se clasifica la disfunción sexual femenina?

1- Trastornos del deseo sexual: en esta categoría tenemos el trastorno sexual

hipoactivo, trastornos de aversión sexual, trastorno de excitación sexual, trastornos orgásmicos.



2- Trastornos de dolor sexual: En esta clasificación por dolor tenemos la dispareumia, el vaginismo y otros trastornos sexuales relacionados con el dolor.



Como ustedes pueden apreciar, la disfunción sexual femenina es una patología multifactorial que requiere una atención especializada y una serie de exámenes, para determinar las causas o la causa que la están provocando, no se puede seguir considerando este problema desde el punto de vista jocoso y con bromas picantes, ya que es algo que hace sufrir mucho a la mujer que lo padece y altera su calidad de vida, sus relaciones de pareja y su vida social y laboral.



Los trastornos de la mente causan muchas dificultades en el ámbito familiar, social y laboral, estos trastornos no se deben a debilidad o incapacidad de las personas, lo que sucede es que el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo y puede enfermarse en cualquier momento. Si usted, un miembro de su familia o un amigo llegasen a tener un problema mental, lo más aconsejable es visitar al especialista.





