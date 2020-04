El Centro Budista Bodhichita abre sus puertas

El Centro Budista Bodhichita ofrece un calendario de actividades cada mes para el público interesado en enseñanzas prácticas que le permitan responder con actitud positiva a las dificultades de la vida cotidiana y cultivar la paz interior.



Una de estas actividades consiste en una charla sobre un tema específico, una vez al mes. En esta ocasión se abordará el tema de la disciplina moral.



La ponencia se realizará el día 15 de febrero, en las instalaciones del centro, ubicado de la estatua de Montoya, 1 cuadra abajo (sobre la Carretera Sur) ½ cuadra al lago, casa no. 23. La actividad dará inicio a las 6.30 p.m. y terminará a las 8:30. El costo es de 50 córdobas.





Aprende a meditar

También el Centro Budista ofrece enseñanzas y meditación en su programa regular, ideal para gente interesada en el tema. Todos los jueves se estudia el texto Introducción al Budismo y se medita sobre un tópico en particular.



Dicha actividad inicia a las 6:30 p.m. y termina a las 8:00 p.m. Tiene un costo de 40 córdobas y se realiza en el Anexo del Centro, ubicado de los semáforos de Enitel Villa Fontana, 1 cuadra arriba y 75 v. al lago, casa no. 316.



Para las personas que desean aprender a meditar y recibir enseñanzas con un enfoque práctico y relevante para nuestra vida, se ofrece la actividad “Oraciones para la paz mundial”. Esta tiene lugar todos los miércoles de 6:30 p.m. a 7:45 p.m., en el local del centro y sin ningún costo.



Como parte del programa general también se ofrecen enseñanzas sobre la vida de Buda Shakiamuni y los fundamentos de la doctrina budista. Esta actividad se realiza el primer sábado del mes, de 2:30 a 4:30 p.m., en el local del Centro Budista Bodhichita.



Para los niños y niñas también ofrece un espacio en donde puedan aprender los valores humanos que son fuente de armonía y paz. El próximo sábado 23 de febrero, a las 2:30 p.m., se llevará a cabo una actividad para infantes, la cual tiene un costo de 30 córdobas en el local del centro.