Alejandra Borge: Reina del Carnaval

Alejandra Borge, de 22 años y representante de Carazo, fue electa anoche Señorita Carnaval 2008, y también ganó el galardón Señorita Talento. Como primera finalista y mejor traje de fantasía fue electa Fadyl Centeno, de Chontales, y María Fernanda Fernández, de Granada, fue seleccionada segunda finalista y Señorita Fotogénica.



Una vez más la elección de la soberana de la alegría nicaragüense se desarrolló en medio de mucha polémica y desorden, pues el local elegido, Plaza Maya, no fue acondicionado de forma que el público presente apreciara el evento, sino para garantizar el éxito de la transmisión televisada.



Un total de 13 personas --entre quienes se encontraban el maestro Ronald Abud Vivas; Cristiana Frixione, ex Miss Nicaragua; el diputado José Figueroa y Carlos Pastora, Presidente de Canal 10-- fueron las encargadas de elegir a la reina.



Debido al desorden, desde atrás el público y la prensa nacional pudieron apreciar además de cómo votaba el jurado, los problemas técnicos que enfrentó al momento de emitir los nombres de las cinco finalistas, que fueron: Alejandra Borge (Carazo), Fadyl Centeno (Chontales), Luisa Ortega (Bilwi), Heydi Cárcamo (Jinotega) y María Fernanda Fernández (Granada).



Luego vinieron las preguntas, y cuando las jovencitas estaban listas para escuchar los resultados finales, Slilma Ulloa, Reina del Carnaval 2007, se despidió de su título con un discurso en el que expuso serias inconformidades con la organización del evento.



“Me voy con mi frente en alto... nadie dijo que iba a ser fácil”, manifestó Slilma, antes de lamentar públicamente que en el Carnaval hay personas que se “aprovechan de cada señorita electa... peor aún, no dejan que se desarrollen. Y puede que en este momento no entiendan del todo mis palabras”, dijo, aunque evitó señalar nombres y prefirió despedirse “feliz”.



Al respecto, Emperatriz Urroz, Presidenta fundadora del Carnaval de Nicaragua, se limitó a decir que no entendió el mensaje de Slilma y que como organización quedaron satisfechos con su desempeño.



En la séptima edición de la elección de la Reina del Carnaval, por supuesto, no faltó el color, la alegría, la música y el entusiasmo de quienes apoyaban a las quince jovencitas que aspiraban al cetro.



Este año el escenario fue bastante sencillo, se apreciaban edificios y monumentos de Managua, ciudad a la que está dedicado este año el Carnaval en saludo a su nombramiento como Capital Iberoamericana de la Cultura.