Tradicionalmente se ha considerado que la anorexia, la bulimia y, sobre todo, la obesidad, eran entidades separadas, sin embargo, cada vez más se lo incorrecto de esta presunción, puesto que no es extraño que estas condiciones se alternen en la misma persona a lo largo de diferentes períodos de su vida y, como trastornos, tienen muchas características en común. Son alteraciones cuya incidencia ha aumentado dramáticamente en las sociedades occidentales. En las sociedades asiáticas como la India, no existe la anorexia y ser obeso no es ningún problema. La anorexia afecta principalmente a las mujeres, en especial a aquellas que están muy preocupadas por su peso; y todas las personas que la padecen sufren alteraciones en su imagen corporal.



En los últimos treinta años se ha producido un cambio en la concepción ideal de belleza y se ha apostado por un cuerpo más esbelto y angular, por lo que la delgadez no sólo se ha convertido en un signo de belleza, sino también de éxito y autocontrol.



La sobrevaloración de la delgadez, el cambio de roles de la mujer y, en definitiva, los factores socioculturales tienen un importante papel en la génesis de los trastornos alimentarios, pero no son suficientes para explicarlos. Es un fenómeno complejo en el que intervienen variables sociales, fisiológicas y psicológicas.



Anorexia quiere decir literalmente falta de apetito, y es un término habitual para designar un síntoma que aparece en muchos otros trastornos y enfermedades, como depresión o gripe. Si embargo, cuando hablamos de anorexia nerviosa nos encontramos en un caso en el que la persona, lejos de carecer de apetito, se comporta como un “organismo hambriento”, no come, pero no deja de pensar en cuáles son los alimentos idóneos que debe ingerir para no engordar, y es ahí donde radica precisamente su psicopatología: el deseo irrefrenable de seguir adelgazando, incluso cuando ya ha perdido gran porcentaje de su peso.



Anorexia nerviosa

La anorexia nerviosa la padecen principalmente las mujeres en una proporción del 95%, y se da en una de cada cien personas. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas y principalmente en las poblaciones de los llamados países desarrollados, que poseen un alto estatus económico, aunque también se ha observado un desplazamiento hacia las clases bajas. Este trastorno también se encuentra muy extendido entre ciertas profesiones, tales como gimnastas y modelos.



Mary es una flaca estudiante de 15 años. Mide 1.53 metros y su peso más elevado fue de 99 libras el año pasado. Poco después decidió perder peso, ya que se sentía gor-dinflona y pensó que si perdía peso, estaría más atractiva. En primer lugar, eliminó de su dieta todos los alimentos ricos en carbohidratos y gradualmente aumentó su régimen, hasta acabar comiendo sólo unos pocos vegetales al día. También empezó un programa de ejercicios. Al cabo de seis meses, pesaba 80 libras. Entonces, se empezó a preocupar por la comida. Empezó a coleccionar recetas y a preparar exquisiteces para su familia, pero nunca comía lo que preparaba. Tenía dificultades para dormir y estaba irritable y deprimida, sufriendo varios episodios de llanto diarios. Le vino la menstruación el año anterior, pero ahora hacía cuatro meses que no la tenía.



Mary siempre ha sido muy estudiosa y ha tenido notas muy altas en la escuela. Nunca ha tenido vida social, ni ha salido con muchachos. Es muy meticulosa y perfeccionista en todo lo que hace. Nunca ha estado una semana fuera de casa.



La característica esencial de la anorexia nerviosa es el rechazo a mantener el peso por encima del valor mínimo normal para su edad y talla, un deseo de perder peso y terror a la gordura que se convierte en el centro de todas las preocupaciones y perturba gravemente el resto de facetas de la vida de estas personas. En su deseo de estar delgadas se marcan un margen de seguridad; es decir, establecen el peso que deben de tener, pero adelgazan un poco más para prevenir cualquier aumento de peso que no estuviera en sus cálculos. Lograda la pérdida de peso, siguen reduciendo la cantidad de calorías que ingieren por día, aunque tengan hambre no comen y, para mitigar ésta, beben mucha agua, usan anfetaminas, toman laxantes o se inducen al vómito después de comer.



La anorexia provoca alteraciones en la imagen corpórea

En las adolescentes la anorexia puede provocarles graves alteraciones físicas. En muchas de ellas hay un retardo en su desarrollo sexual, en las mujeres adultas disminuye el interés por el sexo y lo reconvierte en un tema conflictivo en su vida.



Cuando se da en los niños, se convierte en un problema médico y psicológico muy grave, los padres deben actuar de inmediato para preservar el buen desarrollo de sus hijos e incluso salvarles la vida.



Tomás es un niño de ocho años, fue referido por su pediatra para hacerle una evaluación de urgencia, debido a una grave pérdida de peso ocurrida el año anterior. Tomás estaba extremadamente preocupado por su peso y se pesaba cada día. Se queja de que está demasiado gordo y de que si no pierde peso, tendrá que comer menos. Ha perdido unos cinco kilos el último año y todavía piensa que está demasiado gordo, aunque es patente que está muy delgado. Desesperados, los padres han retirado todas las balanzas de su casa, por lo que ahora Tomás lleva la cuenta exacta de las calorías que ingiere diariamente. Pasa mucho tiempo llevando la cuenta, revisándola una y otra vez para asegurarse de que lo está haciendo bien.



Además, Tomás está obsesionado con la limpieza y la pulcritud. Actualmente no tiene amigos porque se niega a ir a visitarlos a sus casas “sucias”, y le molesta cuando otro niño lo toca. Siempre está comprobando si está haciendo las cosas como se “deben” hacer, y se pone muy ansioso y agitado al respecto.



Tanto en el caso de Tomás como en el de Mary, observamos un miedo intenso a engordar, lo que los obliga a mantener un peso por debajo de la norma para su edad y talla, otra característica que observamos es que siempre se sienten gordos aunque estén muy delgados, para ellos no es evidente (que están delgados), lo que para los demás sí lo es. Otra característica es la patología psiquiatrita asociada, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de personalidad.



La anorexia tiene un curso crónico y se acompaña de una serie de complicaciones. Tiene un porcentaje de mortalidad bastante alto con una tasa de suicidios que anda entre el 3 y el 5 por ciento.



Los trastornos de la mente causan muchas dificultades en el ámbito familiar, social y laboral, estos trastornos no se deben a debilidad o incapacidad de las personas, lo que sucede es que el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo y puede enfermarse en cualquier momento. Si usted, un miembro de su familia o un amigo llegasen a tener un problema mental, lo más aconsejable es visitar al especialista.