“Espontánea, extrovertida, alegre. Una persona que no teme a decir lo que siente, creo que es una característica que heredé del periodismo… siempre estoy dispuesta a luchar por la verdad, por la justicia y porque la gente siempre tengamos igualdad”, así se presenta Blanca Rosalía García Hernández, originaria de la capital.



De 19 años de edad, Blanca es una muchacha inquieta. Comenta que uno de los motivos que la impulsó a competir por el título de Miss Nicaragua fue el “darme cuenta que falta que en Nicaragua la gente tenga conciencia que nosotras (reinas de belleza) no sólo somos físico, sino también inteligencia, y que a través de nuestra belleza podemos proyectar el turismo”.



Esta estudiante del tercer año de la Carrera de Comunicación Social se considera preparada para ser la reina de la belleza pinolera 2008. “Me sé desenvolver perfectamente ante cualquier persona, puedo hacer una amistad en un minuto. Soy muy inteligente, no es muy inteligente que lo diga, pero soy inteligente, me encanta superarme, creo que todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado, sin necesidad de trampas, ni de ser otra persona, porque soy auténtica”.



El turismo y obras sociales a favor de los niños que piden en los semáforos capitalinos son los proyectos en los que, de resultar electa Miss Nicaragua 2008, se involucraría Blanca.



Asegura que si no es llamada al final de la velada para recibir la corona de reina, ya está más que preparada. “Me he preparado de dos maneras. Con una cara feliz y con otra mucho más feliz. La cara feliz es si gano, y la mucho más feliz es si no gano, porque cuando uno tiene una derrota hay que sonreírle dos veces a la vida, una por la derrota y otra por la que viene, porque hay que seguir luchando”.



Continúa: “No es lo último en mi vida, sí es una prioridad en este momento, pero no moriré mañana si no soy Miss Nicaragua, podré intentar otras cosas”, dice refiriéndose a que se concentraría en su carrera profesional.