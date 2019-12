La descarga musical se acerca

Ya falta poco para que disfrutemos de ocho de las bandas más prendidas de Latinoamérica.



Un evento que promete poner “al máximo volumen” la música que mueve a la juventud.



Hoy les dejamos la historia de las cuatro que se presentarán el día 9 de marzo.



Enanitos Verdes

Esta banda de rock argentina nació en el año 1979 en la ciudad de Mendoza. A lo largo de su carrera han logrado colocarse en puestos importantes de las listas de popularidad argentinas y de Latinoamérica.



Entre sus rolas encontramos: “Eterna soledad”, “Amores lejanos”, “Cordillera”, “Abrazando ausencias”, entre otras.



El último trabajo discográfico de Enanitos Verdes es “Pescado original”, salió a la venta el 4 de julio de 2006. El disco incluye catorce temas, una producción con un sonido más denso y letras con mayor contenido social. “Mariposas”, “Me permití soñar”, junto a Julieta Venegas, y “Sola”, junto a Coti Sorokin, son algunos de los temas que sobresalen en esta producción.



Molotov

Conformado en 1995, Molotov es una banda cuyo mensaje musical se caracteriza por su crítica al gobierno y sus letras anuncian de forma irónica y divertida la forma de pensar de sus integrantes.



“¿Dónde jugarán las niñas?” fue su primer disco, el cual causó enorme controversia por ser una parodia del disco de Maná “¿Dónde jugarán los niños?” Algunas tiendas se negaron a venderlo por sus letras y su portada. Molotov sale a vender sus discos en la calle, protestando así contra la censura que estaban recibiendo.



“Molomix”, “Apocalypshit”, “Dance and dense denso”, “Con todo respeto” y “Eternamiente” son los títulos de sus otras producciones. Molotov se declara como la banda con el bajo más potente de los últimos años.



Rabanes

Finalizadas las bandas Rum and Coke y El Décimo Piso, se forma en el interior de La República de Panamá, en el año 1992, la banda Los Rabanes, integrada por Emilio Regueira, Christian Torres y Javier Saavedra.



Se unieron con el propósito de tocar en pequeños pubs y bares los fines de semana. Estas presentaciones causaron tal controversia y entusiasmo que los fanáticos asediaban los locales con horas de anticipación para conseguir las mejores locaciones y así poder disfrutar del show y sus extravagantes indumentarias, que se convirtieron en el centro de atracción de toda la audiencia.



El 8 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, ocurre un evento histórico para la banda, ya que reciben el premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Rock vocal dúo o grupo con su producción “Kamikaze”. Este disco fue también nominado a los Grammy Awards de Estados Unidos, en la categoría Mejor Álbum Latino o Álbum Alternativo.



Pxndx

El grupo conformado por cuatro amigos de Monterrey, Nuevo León, México, que no tenían mucho que hacer con su tiempo libre. Solían tocar covers hasta que se dieron cuenta de que tenían talento para realizar sus propias canciones. Armaron un repertorio y grabaron un demo y consiguieron un contrato con una productora.



En el año 2001, sale a las tiendas su primer álbum titulado “Arroz con leche”. El álbum pasó casi inadvertido por la gente y los medios de comunicación. No fue hasta el 2002 con su segundo álbum “La revancha del príncipe charro” que saltaron a la fama, ya que en él ofrecían una mezcla cómica de rock / punk.



“Sinfonía de soledad” es el último disco que puso al mercado la banda. Fue grabado en vivo en un concierto en el Auditorio Nacional (México) y en él se incluyen las canciones “Nunca nadie nos podrá parar (Gracias)” y “No te deseo el mal, pero tampoco el bien” y una recopilación de sus más grandes éxitos.



Tome nota

El Music Fest será los días 8 y 9 de marzo en “Mundo e”, Rotonda Jean Paul Genie, 300 mts al oeste. Los boletos estarán disponibles a partir del 16 de febrero por un precio de 350 córdobas por día, VIP alfombrado a la venta en Star Mart de Texaco.