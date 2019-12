Tras la corona por la Costa

Karina Alexandra Gordon Hodgson llegó de Blufields con la clara determinación de dejar huellas en el Miss Nicaragua 2008. Cree tenerlo todo para convertirse en la primera costeña en recibir la corona que la certifique como la mujer más bella del país.



Tiene 18 años y siente que “ya es hora que la Costa se lleve la corona”. Es por eso que dice estar súper concentrada en aprender y cumplir con todo lo que hasta el momento demanda el certamen.



En escena Karina demuestra esa sed de ganar que siente. Camina segura, su rostro se ilumina no sólo con la rigurosa sonrisa de miss, sino con un brillo especial de quien revela sus intenciones de competir con todo.



Y es que Karina está decidida a “demostrar que los costeños también podemos llegar ha obtener un puesto de honor en el Miss Nicaragua”, señala.



“Siento que tengo la capacidad de hacer un buen papel en el extranjero… me gusta aceptar ideas de los demás, siempre que sean constructivas... soy bien sencilla y la sencillez es una de las cualidades que te llevan muy lejos”, declara Karina.



Karina siente que tiene grandes probabilidades de ganar; no obstante, el respeto hacia sus compañeras de concurso es algo que antepone a todo.



Si cumple su objetivo el próximo 23 de febrero Karina manifiesta que le gustaría trabajar con los niños en riesgo, no sólo de su natal Bluefields, sino de todo el país.



Igualmente dice que trataría de promover el turismo en Bluefields, motivando a los mismos nacionales a conocer las bellezas de la zona caribeña de Nicaragua.



Con eso devolvería el apoyo que ahora le demuestra su pueblo.



Ser Miss Nicaragua “aparte de que es un sueño para mí es un compromiso con mi gente, quiero dejar el nombre de la Costa en alto, no sólo por mí”.