Lindsay Lohan en sesión de fotos a lo Marilyn Monroe

Lindsay Lohan está repitiendo los pasos que dio la beldad rubia más recordada de todos los tiempos: Marilyn Monroe.



En una edición de la revista New York que saldrá a la venta el lunes, la joven actriz de 21 años, protagonista de películas como ''Mean Girls'' y ''Freaky Friday'', posa desnuda para el fotógrafo Bert Stern en una recreación de una de las sesiones fotográficas más recordadas de Monroe, que le fueron tomadas poco antes de su muerte.



Stern fotografío a Monroe en 1962 en el Hotel Bel-Air de California, seis semanas antes de que fuera hallada muerta por una sobredosis de barbitúricos. Esas imágenes de la revista Vogue exhibían a Monroe casi sin nada, pues posaba desnuda con algo de joyería y telas transparentes como accesorios y bebía champaña.



Stern recreó esas imágenes con Lohan este mes, en el mismo hotel. Lohan llevaba una peluca rubia, pero casi nada más.



En el ensayo que acompañó a las fotografías, Lohan, quien reconoció tener un gran interés en Monroe, señaló que decidirse a posar para la sesión fotográfica fue fácil.



''No tuve mucho qué pensarlo. Es decir, ¿Bert Stern? ¿Hacer una sesión como Marilyn Monroe? ¿Cuando va a ocurrir esto? Es realmente un honor'', indicó Lohan a la revista.



Lohan describió como ''trágico'' el suicido de Monroe y agregó que, unto a la muerte del actor Heath Ledger ocurrida el 22 de enero por una sobredosis accidenta de medicamentos prescritos ''ambos son ejemplos claros de lo que esta industria le puede hacer a alguien''.



La actriz, que ha sido sometida a varias sesiones de rehabilitación después de haber sido arrestada en dos ocasiones el año pasado por conducir en estado de ebriedad y por consumo de cocaína, señaló que no sabía por qué la industria generaba tormentas tan horribles sobre algunas de sus estrellas y agregó que ''estoy totalmente segura que eso no me pasará a mi''.