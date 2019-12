Una Reina inconforme

Slilma Ulloa, Reina del Carnaval 2007, entregó la corona el sábado por la noche tras dar un discurso en el que dejaba clara su inconformidad con la organización del evento.



La Reina se despidió y aseguró que dentro de la organización del Carnaval existen “personas que se aprovechan de cada señorita electa, que viven a través de ellas, y peor aún, no dejan que se desarrollen”.



Cuando se le preguntó a qué se refería con esas palabras, Ulloa manifestó que en más de una ocasión doña Emperatriz Urroz “le faltó el respeto”. La ex Reina del Carnaval asegura que en las ediciones anteriores, la organización había enviado a la ganadora de la Corona a varios concursos, como Miss América Latina, Miss Hispanoamérica y Miss Mesoamérica. De estos certámenes, participó en Miss Hispanoamérica en octubre pasado.



“Para ese concurso doña Emperatriz me avisó con tres días de anticipación y me dio sólo cien dólares y un vestido. Para ese viaje tuve que pagar dos visas que me costaron noventa dólares, o sea, que sólo me dio diez dólares”, expresó Ulloa.



En cuanto a los otros certámenes, afirma que se eligió a la representante nacional entre una finalista, una princesa y otra candidata de la edición anterior del concurso. La única participación que tuvo en esa elección fue como jurado. Su molestia se debe a que en años anteriores, la representante de Nicaragua en estos eventos ha sido siempre la Reina del Carnaval.





Los premios

Los premios que se le otorgan a la Reina forman un apartado especial en la lista de inconformidades de Slilma Ulloa.



“Doña Emperatriz dice que yo dije que lo único bueno era el carro, y es cierto”, dice la Reina saliente. Ella cuenta que tuvo que pagar los impuestos del carro. “Me decía que si no los pagaba (los impuestos), ella (doña Emperatriz) se quedaba el carro... es cierto que alguien tiene que pagarlos, pero en todo caso debería ser el Carnaval, no la Reina”, agregó.



Otro de los premios que la molestaron es la beca de 20 mil dólares en la Universidad Americana (UAM), pues Ulloa asegura que la beca sólo cubre un semestre de estudios. También dijo que la carta del certificado de beca es de la primera edición y la firma de quien la aprobó pertenece a una persona que ya no trabaja en la universidad.





El Carnaval responde

Emperatriz Urroz respondió ayer a las acusaciones de la Reina del Carnaval 2007, y alegó tener soporte para defenderse de lo dicho el sábado por la noche.



Sobre el certamen de Miss Mesoamerica, Urroz afirma que no eviaron a ninguna representante porque tenían que cumplir con el Carnaval de Granada.



“En cuanto a Miss América Latina nosotros le preguntamos si quería ir y ella (Slilma) dijo que estaba indispuesta”. Además, Urroz asegura que la franquicia de ese concurso no le pertenece al Carnaval Alegría por la Vida, sino a ella como diseñadora. Por lo tanto, ella invita a la Reina del Carnaval o a las candidatas.



Para el Certamen de Miss Hispanoamérica, todos los gastos fueron pagados por los organizadores del evento y el Carnaval le dio para pagar su visa y los vestidos.



En cuanto al tema del pago de impuestos del carro que se le dio como primer premio, Urroz y el comité organizador tienen como respaldo el contrato firmado por Slilma Ulloa antes de la elección de la Reina del Carnaval y señala que cuando se lo entregaron ella borró el logotipo del evento y del patrocinador.