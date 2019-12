Pocos vieron Los Oscar en EEUU

26 Febrero 2008 |

AFP



La 80 entrega de los premios Oscar estuvo repleta de luminarias el domingo pero no brilló en las mediciones de audiencia, que revelaron que solo 32 millones de televidentes se interesaron en la ceremonia, un récord a la baja, según cifras preliminares publicadas el lunes.



El espectáculo de tres horas y ocho minutos que tuvo como anfitrión al humorista Jon Stewart en el teatro Kodak registró la audiencia más baja desde que comenzó a medirse en 1974, y que superó a la ceremonia de 2003, cuando la fiesta del cine hollywoodense se realizó días después del inicio de la guerra contra Irak, según la firma Nielsen Media Research y la cadena ABC.



Las cifras definitivas serán divulgadas el martes.



El año pasado, cuando "Los infiltrados" de Martin Scorsese se alzaron como triunfadores de los premios mayores, 41 millones de telespectadores vieron la ceremonia en Estados Unidos, país de más 300 millones de habitantes.



El récord de mayor audiencia fue en 1998 cuando 55,25 millones de telespectadores no quisieron perderse el evento en que ganó la superproducción "Titanic", que aún detenta el récord en recaudación de taquilla : 600 millones de dólares.



Este año, entre las principales películas que competían solo la comedia "Juno" pasó los 100 millones de dólares de recaudación en la taquilla, y como ha venido sucediendo en los últimos años, los filmes que aclama la crítica apenas figuran en los listados de las 10 más vistas por fin de semana.



El domingo los hermanos Ethan y Joel Coen fueron recompensados con cuatro Oscar por su obra "No Country for Old Men" ("No es país para viejos", "Sin lugar para los débiles"), donde el español Javier Bardem se alzó con la estatuilla a Mejor Actor Secundario por encarnar al villano de la trama.



En la ceremonia de este año, el anfitrión Stewart tuvo una mejor actuación que hace dos años, pero la producción del evento más caro en la pauta publicitaria de Estados Unidos estuvo floja al apelar a un colage de imágenes de archivo de esta fiesta de la industria hollywoodense.



El lunes algunos comentaristas se preguntaban si la falta de sorpresas en el espectáculo se debió a la huelga de guionistas que paralizó la industria del cine por más de tres meses y terminó 12 antes del 'show'.