Juez: fotógrafo acosó a Nicole Kidman

Un fotógrafo de celebridades que demandó a un periódico por acusarlo de acosar a Nicole Kidman recibió una multa en su lugar cuando una juez dictaminó que su conducta entrometida aterrorizó a la actriz.



Jamie Fawcett intentó colocar micrófonos ocultos en la casa de Kidman en Sydney y participó en una peligrosa persecución en auto en un intento por fotografiar a la estrella australiana, declaró el miércoles la juez del Tribunal Superior Carolyn Simpson.



''El que la señora Kidman estuvo atemorizada por la conducta del señor Fawcett no puede ponerse en duda'', dijo Simpson. ''La evidencia demuestra ampliamente el comportamiento 'entrometido' y 'amenazador' del señor Fawcett''.



Fawcett había demandado por difamación a Fairfax Media, editorial del diario The Sun-Herald, por una columna de chismes publicada en enero del 2005 en la que fue señalado como el fotógrafo menos querido de Sydney y su determinación de ''causar estragos'' a la vida de Kidman.



Un jurado halló el año pasado que elementos del artículo difamaron a Fawcett, pero Fairfax buscó probar en una audiencia posterior que los argumentos eran verídicos y le pidió a Simpson que fallara al respecto y que decidiera si Fawcett debía pagar por daños y cuánto.



Simpson decidió que los comentarios publicados eran ''sustancialmente verídicos'' y le ordenó a Fawcett pagar las costas legales de Fairfax, que no se revelaron de inmediato pero que podrían ascender a decenas de miles de dólares.



Fawcett, quien tiene una reputación como fotógrafo especializado en capturar imágenes de Kidman cuando la ganadora de un Oscar visita su ciudad natal de Sydney, dijo que probablemente apele el fallo del miércoles.



''Es una decisión que me afecta demasiado económicamente'', dijo Fawcett a reporteros fuera del tribunal, agregando que ya estaba ''sufriendo financieramente''.



Kidman, la testigo estrella en el caso, le describió a la juez cómo rompió en llanto y se sintió aterrorizada ante la posibilidad de sufrir un accidente automovilístico cuando Fawcett la persiguió desde su casa en Sydney hasta la casa de su madre en enero del 2005.



''Estaba atemorizada y preocupada de tener un accidente'', dijo Kidman en la corte el pasado noviembre.



Simpson dijo que aceptó ''absolutamente'' el testimonio de Kidman, pero que no podía confiar en la evidencia presentada por Fawcett, que incluyó su negación de haber perseguido a Kidman de manera peligrosa o escondido micrófonos fuera de la casa de la artista.