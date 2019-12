Una mujer enamorada de Nicaragua

Apareció con la sencillez que no se vislumbra en los artistas de trayectoria consolidada a nivel internacional. Su dulzura es comparable con la abuelita que todos quieren abrazar, permite confianza y una conversación ilimitada (mientras la producción lo permita).



Con 72 años, las enfermedades han deteriorado su andar, mas no su voz, pues la conserva con mucha fuerza a través del estudio constante, cuenta. “Estudio canto, eso hace que la voz permanezca, es una maravilla el estudio”, dice.



En tanto tiempo de trayectoria, en muchas ocasiones ha sido reconocida por su ardua labor, y en cuanto a eso asegura que ha sido porque permanece con la misma manera de pensar ideológica, que los seres humanos no deben cambiar, dice.



Su madre representa un aspecto muy importante en su vida. ¿Cómo se identifica con ella?

Mi mamá murió el 27 de abril de 2000, no hay un solo día que yo no me acuerde de ella. Pero hay gente que no muere, siguen viviendo aun a pesar de muerta, hay quienes sí, porque ya nunca nadie les lleva una flor a los cementerios y se ven las tumbas abandonadas. Pero yo quiero ser como dijo Yupanqui, lo anónimo, como tienen que ser los artistas.



Han corrido rumores de que ésta es su gira de despedida, ¿qué tan cierto es?

¡No! Por favor, sólo los enemigos dicen eso, ya estuve muy mal. En 1997 estuve a punto de morir y tuve problemas de vértebras, pero ya bailo un poco en el escenario. Mientras la voz responda, voy a poder cantar.



¿Cómo definiría su experiencia en el ámbito profesional y personal? ¿Qué de todo eso volvería a vivir si pudiera hacerlo?

Yo he vivido cosas muy raras, vine acá, después volví, y nadie sabe que una vez que yo actuaba acá recibí un cheque por un millón de dólares de la Asociación Suiza, y yo en el acto le dije a la gente del teatro que era para ayudar, y se los entregué.



Éste es el país que más conozco, le tengo un gran cariño, soy una mujer de izquierda.



¿Qué opina del retiro de Fidel Castro?

Es doloroso, pero ya tiene una edad muy grande, me dolió mucho cuando lo vi, un hombre tan culto e inteligente. Yo creo que se mantuvo tanto tiempo por la inteligencia y cultura, nadie podría haber aguantado como él sin su preparación.



Se agotaron con semanas de anticipación los boletos a su concierto, ¿tiene programada alguna segunda visita para complacer a sus fans que no pudieron asistir esta vez?

Segunda y tercera más. Mientras yo pueda, volveré, no me sacarán tan fácilmente de Nicaragua ni de Centroamérica. Yo me siento feliz porque sabe mi gente en Argentina cómo yo los quiero a ustedes, y ustedes a mí. De la misma manera como yo amo a mi patria entiendo el amor que ustedes sienten por Nicaragua.