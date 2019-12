Su ausencia dejó un vacío que el tiempo no logra curar. La contagiante sonrisa que lo caracterizaba quedó tatuada en los corazones de quienes lo conocieron, escucharon y convivieron a su lado.



Periodistas, amigos y colegas lo recuerdan como un gran testimonio de solidaridad, ejemplo, generosidad y talento. Y pues, Arnulfo Oviedo Cuadra se convirtió en un singular arreglista y destacado compositor muy influyente en el pentagrama nacional.



Su talento nació con él y lo desarrolló con la ayuda de sus sentidos. En ocasiones expresó a este rotativo que fue un premio concedido por fuerza celestial.



Oviedo perteneció a agrupaciones como “Pueblo”, “Oasis Jazz”, “Brahms”, “STOP” y hasta el último de sus días dirigió la agrupación “Keyla y

Son 5”.



Hubo una etapa de su vida en la que sumergido en el alcohol se provocó situaciones incómodas, pero una vez superado entregó a Dios gran parte de su talento.



Fundó la agrupación cristiana “Rostros”, en la cual transmitía su amor y agradecimiento por los dones recibidos al Creador.



Amigos y familiares aún lo lloran

A Arnulfo Oviedo le apagaron la vida el 27 de febrero de 2007, en un intento de “asalto”, en una amarga noche cuando viajaba a bordo de su vehículo, junto a su esposa Keyla Rodríguez. Hoy sus amigos expresan su sentir a un año de su partida:

Para su hermano, Miguel Ángel Oviedo, hablar de él significa una emoción total, pero son obvios sus sentimientos de tristeza por su ausencia.



“Para mí fue un hombre sensible, serio en su trabajo y alegre. Siempre le decíamos que tenía corazón de mantequilla, en especial con los niños de la calle; siempre estaba dispuesto a colaborar en lo que se le pidiera. Fue amigo, compañero, buen hermano, buen padre, daba lo que tenía por ayudar a los demás, le gustaba transmitir sus experiencias, era muy abnegado”.



Durante su infancia, cuenta su hermano que fue un niño alegre, juguetón, hiperactivo y curioso, “recuerdo que una vez destapó un televisor para ver de dónde salían los muñecos. Fue desde pequeño muy popular y amigable”.



Para sus colegas, especialmente para su hermano, el guitarrista dejó su sueño de grabar un disco con sus composiciones, mismo que ahora está realizando él.



Soñaba en consolidar “Son 5” como una empresa lo suficientemente fuerte; deseaba reunir a sus 12 hijos y a la señora Lesbia Cuadra, madre del artista.



Según Damaris Garay, Directora de Prensa del Teatro Nacional Rubén Darío, para el teatro como tal el hecho es muy reciente, “todavía se siente su vacío por la alegría que transmitía, no había quien no se contagiara de su jovialidad.



Tenemos buenos guitarristas, pero su experiencia y originalidad marcan.



Él hizo los arreglos en el tercer homenaje del Canto Regional, participó de diferentes maneras en los arreglos de algunas agrupaciones en la temporada de música coral. En el aspecto personal, como amigo pareciera que un día va a regresar, para mí lo más importante es que unió a muchas personas que no nos conocíamos, como sucedió cuando conformó ‘Rostros’”.



La divulgadora comenta que “Gracias por este don” fue su último arreglo, el cual se le escuchó a su familia y amigos en la misa de cuerpo presente.



En su homenaje

Hoy se realiza en homenaje de Arnulfo Oviedo, una misa ofrecida por el padre Joselito, en la iglesia Zacarías Guerra, a partir de las 5:30 p.m. Participará el grupo cristiano “Rostros”, dirigido por José Antonio Martínez y Miguel Ángel Oviedo. A continuación ofrecerán un pequeño concierto.



Además, en la Avenida Universitaria se celebrará a partir de las 5:30 de la tarde un concierto- homenaje: “De sus amigos del alma, no a la violencia”. Participarán Luis y Carlos Mejía, Norma Helena Gadea junto a Eduardo Araica, Dúo Guardabarranco, Keyla y Son 5, Grupo Chekeré, Staccato, Ofilio Picón, Elsa Basil, Grupo Travesía, Luis Pastor y Tierra Fértil, Philip Montalbán, entre otros. Desde Cuba participará el grupo Moncada.



Invitan la familia Oviedo Cuadra: padres, hermanos, hijos y demás familiares.