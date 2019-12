Baladas del ayer

El dúo con orquestación integrado por el cantante César Torres y el pianista Ronald Hernández, ahora fortalecido con un tercer miembro en los coros, se presentará esta noche en Ruta Maya, para llevar a cabo otro concierto con baladas de las décadas 60 y 70.



El tercer integrante es César Torres Villanueva, hijo del cantante y estudiante de Ingeniería Química, quien demostrará por primera vez ante un público conocedor de la música de los años 60 y 70 que “hijo de tigre nace rayado”.



Durante la velada los músicos interpretarán temas como “Sound of Silence”, “The Boxer” y “Bridge Over Trouble Water”, de Simon & Garfunkel. Confirmó Torres que también han incorporado “Could You Be Loved”, de Bob Marley; “Satisfaction”, de los Rolling Stones; “Runaway”, de Shanon & The Crocks, entre otros.



Incluirán también temas de Barry Manilow, un cantante nacido en Nueva York y conocido por los éxitos “I Write The Songs”, “Mandy” y “Copacabana”, además de canciones de Paul Anka, America, Billy Joel, entre otros.



La fusión entre Hernández y Torres se produjo después de que ambos y un connotado grupo de músicos --entre ellos Ricardo Palma y el guitarrista norteamericano Toni Ferrari-- realizaron un concierto de blues en el Teatro Nacional “Rubén Darío”, proyecto que incluso será reeditado en abril próximo.



El concierto iniciará a las nueve de la noche. La admisión tiene un costo de 120 córdobas.