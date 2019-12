Fobia está listo para venir a nicaragua

END conversó con el bajista del grupo mexicano Fobia, Javier “El Cha” Ramírez, sobre la próxima visita de la banda a Nicaragua. Ramírez habló sobre los planes del grupo, su música y los veinte años de experiencia de esta agrupación pionera del rock mexicano.



En 2007 se cumplieron las primeras dos décadas de vida del grupo y la celebración inició en su país y Estados Unidos; en 2008 continúan Nicaragua, El Salvador y otras ciudades con una serie de fiestas y conciertos con bandas amigas. Cada una de ellas tiene como objetivo recordar los viejos temas de Fobia como Microbito, El Diablo, Camila y otros más.



“Gracias a nuestro sitio web hemos recibido mensajes desde Nicaragua en los que nos dicen que ya era hora de que viajáramos hasta allá, y nos piden los éxitos que quieren escuchar”, dijo el artista mejor conocido como “El Cha”.



“No es una gira exclusiva sobre un disco, sino que queremos recordar los temas de todos los discos y los que más sonaron en las radios. Así que no es un show clavado. Básicamente lo que queremos es convertir cada concierto que hacemos en una fiesta”, agregó.



Otros planes

También realizaron un DVD muy emotivo en el cual recordaron su trayectoria --desde sus inicios—e incluyeron testimonios de todas las personas involucradas en la historia de la banda.



Cada uno de los integrantes tiene un proyecto alterno, por ejemplo, Leonardo de Lozanne tiene una banda de rock llamada Los Concorde y también participa como presentador en un programa de música. Paco Hiudobro es parte de otra agrupación llamada Los odio, y el resto de integrantes: “El Cha”, Jay de la Cueva e Iñaki Vásquez forman parte de Moderatto.



“Pero a Fobia le damos un lugar importante, porque fue gracias a ella que nos conocimos y empezamos en la música. Estamos muy emocionados con el festejo. Además, como todos estamos involucrados en otros proyectos, se hace más fácil coordinarnos. Sería diferente si sólo dos tuvieran otro proyecto. Creo que en ese caso sería más difícil”, añadió el bajista.



En cuanto a las nuevas producciones, el artista mexicano dijo que aún no han decidido si grabar un disco. “Nuestro trabajo es hacer canciones. En lo personal, yo lo disfruto mucho. Pero nos hemos dado cuenta que nuestra música es más fácil que llegue a Nicaragua por Internet que en un disco, así que vamos a ver con nuestra disquera qué salida le vamos a dar a las nuevas canciones”, comentó.



Para “El Cha” es difícil definir la música de Fobia.



“Fobia es el grupo con el que crecimos. Mientras otros compañeros de la escuela jugaban básquetbol, nosotros estábamos encerrados oyendo un disco. Fobia es algo así como el padre de todas las bandas, y los grupos alternos son como nuestras casas de campo. A todos nos gusta mucho lo que hacemos por separados”, dijo sobre la nueva etapa e influencias de la agrupación.



La nostalgia los unió de nuevo

La banda nació cuando los integrantes tenían entre 16 y 18 años. Según “El Cha”, ahora han madurado como personas y como músicos.



También considera que al alternar con otras bandas, Fobia ha madurado y aprendido mucho más. “Fobia es algo muy padre, la verdad”, dijo.



Sobre el reencuentro de la banda dice que se dio porque la gente les dio “un golpe en la cabeza”. El público pidió verlos de nuevo, y ellos decidieron hacer un concierto para ver qué pasaba. El resultado fue un lleno total por tres días en el Teatro Metropolitano de México.



“Fue padre conocer a los fans de los viejos tiempos que crecieron con nosotros, y gente nueva. Eso nos hace sentir que no somos un grupo del pasado o un montaje del recuerdo, sino que la música sigue siendo trascendental para una nueva generación. Y observar que la gente que nos iba a ver ahora está casada y con familia, pero sigue yendo a vernos”.



Para finalizar, “El Cha” agradeció los mensajes de los fans pinoleros. “Tenemos muchas ganas de verlos, casi 20 años después, pero más vale tarde que nunca”, afirmó.