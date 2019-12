Rabanes viene con mucho “feeling”

Los Rabanes están ansiosos por pisar tierra nicaragüense, y cada vez que lo recuerdan se les vienen a la mente “los mega party” en San Juan del Sur. Esto y más nos contó Christian Torres, conocido como Pipón, bajista y corista de Rabanes en entrevista vía telefónica con EL NUEVO DIARIO.



Los nicaragüenses seremos testigos del renacimiento de Rabanes. Pipón comentó que volvieron a sus raíces musicales. Con proporciones de ska, punk, reaggae y con mucho freestyiling, “que es algo que nunca va a cambiar en nosotros”, definen su disco “Kamizake”.



“Verán un resurgir de Rabanes, cambiamos, incluso, de disquera. Nos tomamos un año, nos recuperamos, retomamos fuerzas. Llega un momento en que todo artista necesita un break. La alineación ahora es sólo de nosotros tres, antes, por ejemplo, invitábamos a músicos a tocar, cuyo apoyo era percusión menor y teclado. Esta vez hemos conformado una nueva banda en la que tenemos una guitarra de apoyo. El mismo estilo musical, pero más rejuvenecido, con un matiz diferente, pero con mucha fuerza y flor”, aseguró.



Los tres panameños tienen hijos, pero aún están solteros. Y es precisamente por esa libertad explosiva que enloquecen a la fanaticada con sus temas, como “Señorita a mi me gusta su style” y “My Commanding wife”.



“La interacción es una característica propia del panameño, incluso del latinoamericano. No es un show producido, se trata de interactuar con el público, si veo una hembra que está bien buena yo me la tengo que subir, a la tarima, claro”.



Fuertes con o sin Grammy

La banda participó en la 50 edición de los Grammy en los que estaban nominados por primera vez como Mejor Rock Latino o Álbum Alternativo, por su disco “Kamikaze”, pero no ganaron. Ante esto Pipón comentó que “estar nominado es un privilegio. Hemos estado enfocados en lo que son los Grammys Latinos, pero con Grammy o sin Grammy vamos a seguir tocando, lo que uno no debe perder es el cariño del público. Mientras el público quiera a Rabanes, vamos a seguir tocando”.



Del disco “Kamizake” se desprende “La vida”, el tema con el que Rabanes se colocó otra vez en el mercado latino. Su discografía registra, además, “Por qué te fuiste Benito”, “All Star Volumen II”, “Los Rabanes”, “Money Pa’ Que” y “Ecolecua”.



Actualmente, Rabanes se encuentra de gira por algunos países de la región centroamericana y por parte de Estados Unidos. Su gira nominada “Tour Kamizake” cambiará de nombre en junio, pasará a ser “Electric Tour”, debido a la promoción de un nuevo sencillo musical para los fans estadounidenses “Electric Avenue”, este sencillo es un cover de Eddy Grant, éxito de los 80 al que Rabanes le dará una pincelada panameña.



Además de Pipón, Rabanes lo integran Emilio Regueira Pérez, en voz y guitarra, y Javier Saavedra, en batería y percusión. Si querés experimentarlos en vivo, asistí al Music Fest de Movistar. Ellos estarán el 9 de marzo junto a Enanitos Verdes, Molotov y Panda; por lo que aseguran con mucho orgullo “que vamos con muchas ganas porque somos la cara representativa de Centroamérica. Vamos con todo el ‘feeling’ a defender nuestros colores”.



El Music Fest será los días 8 y 9 de marzo en “Mundo e”, ubicado de la Rotonda Jean Paul Genie 300 metros al oeste. Los boletos están disponibles por un precio de 350 córdobas por día, VIP alfombrado, en Star Mart de Texaco.