Cantos Cantos para Arnulfo Oviedo

La Avenida Universitaria fue el escenario al aire libre en donde se llevó a cabo recientemente el homenaje al músico, cantautor y amigo; Arnulfo Oviedo. Evento que fue denominado “No a la violencia”.



A la actividad se sumaron varios talentos nacionales que conservan en sus corazones a Oviedo, por la herencia musical y amistosa que en vida les diera. “Regresando hoy de Panamá me manifestaron acerca de esta actividad de nuestro amigo, y cansado pero con la mayor voluntad, acá estamos”, comentó Carlos Mejía, quien junto a Los de Palacagüina deleitó a los presentes.



Los aires nocturnos se llevaban las notas entonadas más allá del lugar y atraían poco a poco a la multitud que en pocos minutos se sumó en grandes grupos a este hermoso homenaje.



Carlos y Los de Palacagüina se llevaron a la bolsa a los asistentes cuando entonaron temas de su nuevo disco, “Mi patria bendita”, el cual mencionó saldrá a la venta en todo este año. Entre los temas del material sobresalen “Los nicas de San Pancho”, al ritmo de Fox Trop. Incluyó en el repertorio, además, “La piedra de Andrés Castro” y “Yo te amo Nicaragua”.



A continuación, Richard Loza, después de recordar algunas anécdotas que vivió con Oviedo, se lanzó con un repertorio en el cual el talentoso músico se involucró en vida. “Managua de día” y de su nueva producción discográfica “Sístoles y diástoles”, interpretó “Hola, que tal”. En la intervención de Loza le acompañó Milton Guillén en la percusión.



Enseguida invadieron el escenario el guitarrista Julio Vásquez y su hijo, además de asistir a este evento William Calderón, quien interpretó su tema “Prohibido”. Este último compartió con EL NUEVO DIARIO sus impresiones en cuanto a este homenaje, el cual fue una producción de la Alcaldía y la Vicealcaldía de Managua.



“Me parece algo grandioso que estén todos los artistas aquí para recordar a Arnulfo. Decir No a la violencia que deja sufriendo a familias enteras es importante…Arnulfo fue mi maestro, un músico de los grandes y me siento agradecido porque después del reallity él me apoyó. Éste para mí es un homenaje a un padre que se fue”, afirmó Calderón.



Pero la noche no terminó sin antes presentarse Luis Enrique Mejía y su grupo, el Dúo Guardabarranco, la agrupación Moncada, Moisés Gadea, entre otros. Arnulfo Oviedo dejó huellas en la vida de cada personaje que se plantó en aquel escenario y sencillamente lo demostraron uniéndose a esta lucha contra la violencia.