En medio de este espíritu festivo de diciembre, PlayStation Plus presenta los tres juegos excepcionales que estarán disponibles para descargar desde el 7 de diciembre hasta el 3 de enero.

Este mes, los suscriptores de Sony podrán ampliar su biblioteca digital con 3 títulos emocionantes de diferentes temáticas. Estos abarcan desde carreras de bloques de construcción hasta relajantes sesiones de limpieza y emocionantes aventuras desérticas. Echemos un vistazo a estos juegos que harán que tus celebraciones sean aún más especiales.

Lego 2K Drive (PS4, PS5)

Si te gustan los juegos de carreras y los universos de bloques de construcción, Lego 2K Drive es una experiencia que no querrás perderte.

Crearas tu propio piloto, personalizaras tu vehículo y competirás en más de 50 circuitos inspirados en el maravilloso mundo Lego. Podrás coleccionar más de 100 minifiguras y vehículos emblemáticos de sagas como Batman o Jurassic World. Con varios modos de juego que incluyen historia, libre y multijugador en línea, la diversión con amigos está garantizada.

Powerwash Simulator (PS4, PS5)

Para aquellos que les encanta la limpieza extrema, Powerwash Simulator ofrece una experiencia relajante y terapéutica única.

En este simulador, te conviertes en un profesional de la limpieza de estructuras que debes ir por la ciudad restaurando objetos y superficies con una especie de hidrolavadora.

Limpiarás desde casas y coches hasta parques y monumentos. Con unos excelentes gráficos, efectos de sonido con una banda sonora relajante, este juego te permite personalizar tu hidrolavadora y aceptar encargos que te llevaran a historias interesantes.

Sable (PS5). La joya de PlayStation Plus este mes

Sable es una hermosa aventura que te llevara por un mundo desértico lleno de misterios y belleza. La singularidad de este título radica en realizar la exploración a tu propio ritmo, sin enfrentamientos ni enemigos que te ataquen, solo tú y tu aerodeslizador.

En tu viaje descubrirás ruinas antiguas, resolverás puzles complicados y conocerás a personajes enigmáticos. Su estilo artístico y paleta de colores vibrantes, combinados con una cautivadora banda sonora hacen de Sable una experiencia única.

No dejes pasar la oportunidad de tener estos tres juegos excepcionales de PS Plus en diciembre. Recuerda que necesitarás una suscripción activa a PlayStation Plus para aprovechar estos juegos y obtener otros beneficios, como ofertas especiales, y almacenamiento en la nube.