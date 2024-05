La odisea legal de Activision Blizzard continúa, con un problema de patentes que se remonta a 2015 y que finalmente ha llegado a su conclusión con un revés para la compañía, que ahora se enfrenta a pagar millones de dólares en daños.

El caso involucra a Acceleration Bay, una empresa que posee tecnología para gestionar transferencias de información en varios de los numerosos títulos de Activision Blizzard. Se encontró que la compañía infringió dos patentes clave en este caso particular, lo que desencadenó el conflicto legal actual.

Activision Blizzard sigue cayendo en picada

A pesar de los intentos de defensa de Activision, alegando que no hicieron uso de las patentes en cuestión, las pruebas apuntaban en sentido contrario. La compañía argumentó que cualquier sanción basada en posibles daños no debería exceder los 300.000 dólares.

Sin embargo, los tribunales no estuvieron de acuerdo y impusieron una multa significativa de 23.4 millones de dólares para compensar a Acceleration Bay por las infracciones. Específicamente, se determinó que las infracciones relacionadas con World of Warcraft ascendieron a 18 millones de dólares, mientras que el resto se atribuyó al uso inapropiado de las patentes en la saga Call of Duty.

A pesar del veredicto, el representante legal de Activision anunció planes para apelar la decisión en un futuro próximo. Argumenta que las tecnologías patentadas no fueron utilizadas en las franquicias mencionadas, buscando así revertir la sentencia impuesta por los tribunales.

Tras años de disputa, se logró la justicia

La contraparte de Acceleration Bay celebró con júbilo su victoria legal, tras haber estado involucrada en este caso durante nueve largos años. Esta no es la primera vez que empresas como Take-Two, Electronic Arts y Amazon se enfrentan a situaciones similares, lo que resalta la importancia y la complejidad de las disputas relacionadas con las patentes en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, los $23.4 millones de dólares no son la única preocupación financiera para Activision Blizzard en este año tumultuoso. Recientemente, la compañía se vio obligada a desembolsar una suma aún mayor, ascendiendo a $50 millones de dólares, para resolver demandas por discriminación que involucraban al CEO Bobby Kotick.