The Witcher ha conquistado el corazón de los jugadores con sus épicas narrativas y el carismático y genial brujo, Geralt de Rivia.

Tras el rotundo éxito de The Witcher 3: Wild Hunt en 2015, el próximo capítulo de esta historia, conocido como “Polaris”, ha generado gran expectación en todos los fans.

Ahora, Adam Badowski, el nuevo líder de CD Projekt RED, rebeló recientemente que el proyecto está en marcha y se espera que entre en la fase de producción en 2024.

Badowski compartió varios emocionantes detalles sobre el futuro de la saga. El objetivo de CD Projekt RED es contar con un equipo de desarrollo que tenga alrededor de 400 personas trabajando exclusivamente en este proyecto.

Nuevos horizontes en el universo de Sapkowski

El cuarto juego será un nuevo capítulo en la saga y promete explorar aspectos inéditos del vasto universo creado por el escritor Andrzej Sapkowski.

No se ha confirmado si el mismo Geralt seguirá siendo el protagonista o si se presentarán nuevos personajes jugables. La promesa de nuevas y fascinantes historias en el mundo de The Witcher es suficiente para emocionarnos a todos.

A pesar de la emoción generada por el anuncio, quedan varias incógnitas pendientes. La posible y lejana fecha de lanzamiento y las plataformas en las podría estar disponible The Witcher 4 aún no se han revelado.

Colaboración con Netflix y la continua mejora de Cyberpunk

CD Projekt RED no solo se enfoca en el desarrollo de The Witcher 4; también mantiene una colaboración activa con Netflix. Esta asociación se ha traducido en la exitosa serie protagonizada por Henry Cavill y la película animada Nightmare of the Wolf.

Además, el estudio sigue trabajando para mejorar y ampliar Cyberpunk 2077, su otro proyecto de envergadura lanzado en diciembre de 2020.

El anuncio de The Witcher 4 marca el regreso esperado de una de las sagas más queridas de la historia de los videojuegos.