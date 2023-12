Baldurs Gate 3 fue galardonado en la gala anual del juego del año, tras recibir el aplauso unánime de la crítica y el público.

Desarrollado por Larian Studios, es la tercera entrega de la saga de rol basada en el universo de Dungeons & Dragons. Esta comenzó en 1998 con el primer juego de esta famosa serie.

El juego se ha impuesto a otros candidatos de gran nivel, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2 o, el favorito para muchos, Alan Wake 2. Demostrando que el género del rol clásico sigue vigente y tiene una legión de fans fieles.

¿Qué hace que este juego sea tan especial y merecedor de este reconocimiento? Veamos algunos de los aspectos que lo convierten en una obra maestra.

Historia y personajes

El juego se ambienta en el mundo de Faerûn, donde una amenaza alienígena llamada los Ilítidos planea invadir y esclavizar a todas las razas.

El jugador se pondrá en la piel de un superviviente de un experimento de los Ilítidos, junto a un variado grupo de compañeros. Tendrá que explorar el vasto mundo, enfrentarse a todo tipo de enemigos y tomar decisiones que afectarán al destino de todos.

Jugabilidad y combate

Baldurs Gate 3 es un juego de rol que combina elementos clásicos del género con innovaciones modernas. El juego permite al jugador crear su propio personaje o elegir entre varios predefinidos, cada uno con su propia personalidad, trasfondo y habilidades.

El sistema de combate es por turnos y se basa en las reglas de la quinta edición de Dungeons & Dragons, lo que garantiza una gran variedad de opciones tácticas y estratégicas.

Apartado técnico y sonoro de Baldurs Gate 3

El apartado gráfico de Baldurs Gate 3 es otro de sus puntos fuertes. El juego utiliza el motor Divinity Engine 4, que permite recrear escenarios detallados y realistas, con efectos climáticos, iluminación dinámica y animaciones fluidas. También destaca por su banda sonora, compuesta por Borislav Slavov, que acompaña a la perfección cada momento del juego.

Baldurs Gate 3 es, sin duda, una obra maestra y uno de los mejores juegos RPG que se han hecho, por eso es el mejor juego del año 2023.