Si bien es cierto que Epic Games no deja pasar las temáticas importantes para incorporarlas a Fortnite, la llegada de Barbenheimer a este universo no se dio por la propia compañía. Y es que la empresa no firmó ningún contrato de colaboración, por lo que su introducción ocurrió por uno de los jugadores en el Battle Royale.

Barbenheimer, como es conocido el fenómeno de fusión de dos famosas producciones cinematográficas que estrenaron este fin de semana: Barbie y Oppenheimer, continúa dando de qué hablar. Estas son dos películas bastante opuestas que al fusionarse crearon una temática de estilo único que enloqueció a millones de personas en redes sociales.

La primera, que está ambientada en la historia de la muñeca más famosa del mundo, está llena de color rosa, mientras que la segunda narra los hechos de la creación de la bomba atómica. La fusión de estos dos universos completamente diferentes se viralizó en poco tiempo.

Tras el estreno simultáneo de estas películas en la pantalla grande, el jugador de Fortnite Squatingdog decidió diseñar un mapa ambientado en la trama de las dos producciones. Uno de los lados recibió el nombre de Dollie, por temas de derechos de autor. A pesar de ello, está inspirado en Barbie y su mundo completamente rosa. En tanto, su opuesto es un lado completamente sombrío, marrón, melancólico y con solados por todas partes.

La tradición de crossovers inusuales

Fortnite ha sacado provecho en múltiples ocasiones por las temáticas virales que incorpora en su universo. Esta vez fue un fanático quien se inspiró en la tradición para introducir el fenómeno de Barbenheimer. El contraste entre ambas experiencias causó revuelo en la fanaticada.

Los jugadores pueden acceder al mapa Barbenheimer con el código de isla 0347-5540-6538 para disfrutar de esta fusión única que continúa en tendencia.

Las colaboraciones oficiales de este videojuego introducen temáticas de la talla de Star Wars, Dragon Ball Z, Marvel y Ataque a los Titanes por nombrar algunas obras destacadas. Así pues, los jugadores tienen la posibilidad de explorar sus habilidades creativas y construir mapas que van relacionados a los temas más sonados del momento.