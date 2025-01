Blade Chimera: Un Metroidvania Épico y Ciberpunk

Blade Chimera, un metroidvania ciberpunk lleno de acción, ofertas exclusivas y sorpresas emocionantes. ¡No te lo pierdas!

En un mundo futurista y sombrío, Blade Chimera nos sumerge en la piel de Shin, un cazador de demonios con amnesia. A medida que navegas por una Osaka infestada de demonios, tendrás que enfrentarte a monstruos y recuperar memorias y habilidades perdidas. Además, los jugadores tienen la oportunidad de aprovechar jugosas ofertas en la precompra del juego.

Una Espada Demoníaca Con Historia

En Blade Chimera, nuestro protagonista Shin no está solo en su misión. Lo acompaña Lux, una espada demoníaca que puede cambiar su forma y reescribir el pasado. Esta arma no solo permite realizar ataques devastadores, sino que también puede crear barreras defensivas, realizar ataques a distancia y restaurar objetos perdidos. A medida que avanzas en el juego, recuperarás recuerdos que desbloquearán nuevas transformaciones para Lux, haciendo que las posibilidades de exploración y combate se expandan aún más.

Shin, con su arsenal que incluye espadas largas, látigos y su fiel pistola, puede adaptarse a diferentes estilos de combate, lo que le permite enfrentar a los temibles demonios de varias formas. Además, las habilidades como el teletransporte y el doble salto se desbloquean a través de un árbol de habilidades que progresa a medida que derrotas enemigos, otorgándote acceso a nuevas áreas del gigantesco mapa del juego.

Ofertas Exclusivas y Colaboraciones Sorprendentes para Blade Chimera

Playism y Team Ladybug han anunciado un descuento del 10% para quienes precompren Blade Chimera en Nintendo eShop, válido hasta el 15 de enero de 2025. Aquellos que ya posean otros títulos del estudio en la Nintendo Switch podrán disfrutar de un descuento mayor del 20%. Estas ofertas buscan incentivar a los fans del estudio, conocido por éxitos como Touhou Luna Nights y Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth.

Además, los usuarios de Steam están de suerte porque habrá un bundle sorpresa junto a otro aclamado metroidvania, cuyo nombre se revelará el 16 de enero, día del lanzamiento oficial. Esta colaboración añade un extra emocionante para quienes eligen explorar el universo de Team Ladybug en la plataforma de PC.

Blade Chimera no solo es un juego de acción intensa y estrategias complejas, sino también una obra ciberpunk con una narrativa intrigante que promete mantener a los jugadores inmersos durante horas. ¡No dudes en sumergirte en la demostración disponible en Steam y trasladar tu progreso al juego completo para vivir esta épica aventura!