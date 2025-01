Borderlands 4 será la entrega ambiciosa de la saga pero GearBox se resiste a llamarlo “mundo abierto”

Conoce lo que piensa el director del juego sobre esta gran obra.

Otra de las grandes revelaciones de los Game Awards fue el teaser tráiler de Borderlands, con un adelanto en el que además se conoce su primer gameplay. Este vaticina un sinfín de novedades como cambio de locación, personajes y apartado técnico exclusivo para consolas de última generación.

Borderlands saldrá al mercado después del mes de abril

Se puede afirmar que es una de las entregas más ambiciosas y esperadas en la industria para el año 2025, en especial porque 2K Games y GearBox prometieron un cambio radical con respecto a su predecesor. De ese mismo modo, gran parte de los detalles que conocemos es porque un buen número de creativos de la desarrolladora estadounidense han tenido libertad para mostrar los avances.

Por los momentos, no hay una fecha de estreno concreta pero sí una ventana de lanzamiento, prevista para el mes de abril en adelante. Según el reporte financiero de Take Two, Borderlands 4 saldrá para el próximo año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del 2026. Lo cierto es que ya se mostraron varios aspectos de su argumento que promete acción y su característico humor negro para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

“Un juego más abierto y libre”

Según el CEO de GearBox, Randy Pitchford, esta cuarta entrega de Borderlands simboliza la evolución de la franquicia con más libertad creativa para sus jugadores y un abanico de posibilidades en el espacio jugable. Aún así, no podría ser considerado “mundo abierto” porque dicho concepto abarca otros aspectos que no se incluyen en este título.

Pitchford recalcó que no quieren hacer nada sistémico, más bien esperan trabajar con premeditación y crear su propio estilo. En esta ocasión, la trama se desarrolla con un renovado grupo de protagonistas que tienen como misión enfrentarse a TimeKeeper, el dictatorial jefe del ejército de bestias armadas. Cada personaje mantendrá la alocada apariencia que caracteriza a la saga.

Borderlands 4 será un looter-shooter fascinante sin tiempos de carga, con un trayecto fluido por Pandora y accesibilidad a todo lo que se vea en el horizonte. Según el director del juego, lo correcto sería llamarlo “un mundo en expansión”.