Amazon Games en Europa tendrá de jefe a un veterano de Ubisoft Bucarest: Cristian Pana. El estudio estará en Rumanía y gozará de la dirección general de un líder y promotor con un historial de más de 20 años en la industria y experiencia en el desarrollo de juegos AAA y reconocidas franquicias como Tom Clancy’s The Division, The Crew, Far Cry o Avatar.

Este estudio pretende consolidar la posición global de Amazon en la distribución y publicación de videojuegos, de la mano de una de las ciudades europeas que más dominio tiene en el mercado.

El vicepresidente de Amazon Games reforzó el compromiso de la compañía con el desarrollo de un catálogo innovador y admitió que están emocionados de contar con la gran reserva de talento de Bucarest.

Amazon Games ya cuenta con dos juegos de servicio: New World y Lost Ark, además de algunos proyectos en progreso como Tomb Raider, El Señor de los Anillos y Throne and Liberty. Según informa Vandal, también hay otros juegos no anunciados correspondientes a los estudios de San Diego y Montreal y a Glowmade, el estudio británico independiente.

El objetivo de Amazon Games

Tras el abrupto cierre de año 2023 con más de 180 despidos, esta temporada la compañía de Jeff Bezos mantiene sus esfuerzos en contratar personal en todos los departamentos y disciplinas, en especial desarrolladores, artistas, diseñadores y animadores para el Bucharest Games.

Este nuevo estudio se suma a los equipos de Orange, Montreal, San Diego y Seattle para dar soporte a los títulos Amazon y cumplir con una hoja de ruta ambiciosa.

Entre las declaraciones de Christoph Hartmann, puntualizó el deseo de Amazon de abrirse camino en Europa y expandir su cartera. Asimismo, Cristian Pana se mostró entusiasmado por regresar al medio con una firma distinguida donde abunda el talento.

Las exigencias de Cristian Pana

Pana tiene pericia con diversos géneros incluyendo los de conducción, acción, aventuras, juegos de rol y de mundo abierto, sin embargo, atribuye el éxito de grandes títulos a las mentes maestras que lo acompañaron en cada equipo de trabajo, cosa que también desea alcanzar en Bucharest Games.

Entre las características que el veterano premia en sus organizaciones mencionó a la gente apasionada por el trabajo y los juegos, que además sean dinámicas, motivadas y que no busquen solo status quo. Alabó la autonomía y el sentido de propiedad de los desarrolladores y enfatizó en el apoyo grupal y la disponibilidad para ayudar en diferentes áreas.

El exdirector de Ubisoft Bucarest hizo especial mención del potencial de Amazon para convertirse en un referente en Europa y atraer al personal más talentoso al nuevo estudio.