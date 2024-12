Capcom Revive el Espíritu Samurái con Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword regresa en 2026. ¡Prepárate para la nueva era de épicas batallas samurái en la era Edo!

Después de más de dos décadas, Capcom nos trae de nuevo a las legendarias batallas de samuráis con Onimusha: Way of the Sword. Prepárate para regresar a un Japón infestado de demonios y sumergirte en la acción que tanto nos encanta.

Onimusha: Way of the Sword, un legado de acero y misticismo

La saga Onimusha, que debutó allá por el 2001 en la PlayStation 2, ha vendido más de 8.7 millones de copias alrededor del mundo. Esta franquicia nos lleva de vuelta al Japón feudal, donde guerreros valientes se enfrentan a criaturas sobrenaturales con poderosas espadas. Con esta nueva entrega, Onimusha: Way of the Sword, vemos el retorno de esta épica saga a las consolas de última generación como PlayStation 5, Xbox Series X|S y, por supuesto, PC a través de Steam.

Este título nos transportará a los inicios del periodo Edo en Kioto, una ciudad ahora envuelta en un oscuro miasma donde los temidos Genma acechan. La historia sigue a un samurái solitario que, armado con el mítico Guantelete Oni, trata de defender a la ciudad de estas infernales criaturas. Con combates llenos de acción, «Way of the Sword» promete revivir las emociones del hack’n slash clásico con un toque nuevo y vibrante.

El regreso triunfal en The Game Awards

Anunciado durante el magno evento de The Game Awards 2024, el primer tráiler de Onimusha: Way of the Sword dejó a todos boquiabiertos. Aunque el avance fue mayormente cinemático, nos ofreció un vistazo al épico mundo que Capcom está recreando. Es interesante notar que algunos elementos parecen apuntar a la inspiración de los juegos Souls de FromSoftware, lo que podría agregar una nueva capa de dificultad y estrategia al combate ya conocido de la serie.

Esta esperada entrega tiene su salida programada para el 2026. Y aunque el lanzamiento parece un tanto lejano, la emoción está al máximo entre los fanáticos, quienes han esperado pacientemente por el regreso de esta icónica franquicia samurái. La promesa de revivir la intensa acción y las profundas historias que caracterizan a Onimusha es más que suficiente para mantenernos expectantes.

Onimusha: Way of the Sword es sin duda una entrega que muchos hemos estado aguardando con ansias, y es emocionante ver que Capcom sigue apostando por uno de sus títulos más legendarios. Asegúrate de estar al tanto de más noticias sobre este magistral regreso y prepara tus habilidades de combate, porque la batalla está lejos de terminar.