Un nuevo modelo de procesamiento de lenguaje inteligente hace posible establecer una partida de Pokémon a través de un chat que inventa mapas, personajes y atractivos enfrentamientos. Toda una aventura entre peticiones del jugador y habilidades de OpenAI.

Esta simulación no admite gráficos ni una versión de Nintendo o Game Freak ya que no posee la licencia correspondiente ni permisos de propiedad intelectual. Sin embargo, es capaz de crear toda una dinámica de juego a través de texto, emojis, tablas y algunas ilustraciones.

Pese a no tener la imagen original ni los elementos característicos del videojuego, el Chat GPT 4o permite la interacción entre los personajes y la creación personalizada de cada Pokémon Rojo y Azul. Incluso, usuarios de Nintendúo dieron vida a un Pokémon amarillo inspirado en Pikachu.

Esta actualización de Chat GPT 4o no solo demuestra sus bondades en el mundo de entretenimiento, sino que facilita la experiencia de juego para otros usuarios que no tienen acceso a las plataformas pagas de gameplays. Cosa que también aumenta la expectación por otras franquicias de Nintendo como Mario Kart o The Legend of Zelda.

Modo de juego de Pokémon

Es un procedimiento tan sencillo que parece irreal, todo el que quiera jugar a Pokémon con esta edición de OpenAI solo tiene que solicitarle al chat el nombre del videojuego y especificar en qué formato lo desea (en texto, imágenes, emojis, etc.).

El desarrollo del juego es bastante bueno, tomando en cuenta que es gratuito. Cada jugador puede emprender aventuras, capturar a otros pokémon y establecer modos de combate Lo mejor de todo es que cada usuario puede crear su partida, guardarla y reanudar cuando desee.

Parece una locura todo lo que se puede hacer en internet con herramientas como la inteligencia artificial. De hecho, en febrero de este año se conoció que un creador de contenido, Abe’s Projects en YouTube, logró darle vida a una versión real de Pokedex gracias a ChatGPT y lo documentó todo en su canal.

Según informó Xataka, el creativo imprimió una caja roja rectangular en 3D para el equipo con sus respectivos componentes: una cámara para identificar al Pokémon, un altavoz y una batería.

El trabajo de ChatGPT fue identificar lo que el dispositivo capturaba y comprobarlo con la API o base de datos de Pokémon. La inteligencia artificial también replicó la voz de la Pokédex a través de la plataforma PlayHT, aunque el software de texto a voz tuvo algunos errores de pronunciación que más tarde arregló y resultó funcional en todos los aspectos.