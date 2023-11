Marvel’s Spider-Man 2 se había convertido en uno de los juegos más esperados del año, generando una alta expectativa en todo el mundo. Finalmente salió a la venta y la respuesta de los usuarios fue satisfactoria.

Sin embargo, no todos tuvieron la dicha de disfrutar de la misma versión tras su lanzamiento, ya que en Medio Oriente la producción fue censurada.

Esto se debe, principalmente, a que en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita las reglas en torno a este tipo de contenidos son bastante estrictas. Por esa razón, los editores tuvieron que adaptar algunas partes del videojuego para eliminar diálogos y escenarios que hacían alusión a la comunidad LGTBQ+.

Esto, sin duda, generó un debate en el mundo entero y causó rechazo en redes sociales. Sobre todo, porque miles de fanáticos hicieron notar su desacuerdo en torno a las políticas de regulación y censura que vive la industria iGaming en estos países.

¿Qué estableció la Comisión de Medios Audiovisuales?

La Comisión de Medios Audiovisuales de Arabia Saudí no dio a conocer la aprobación del videojuego hasta el 21 de septiembre, después de que los editores aplicaran ciertas modificaciones en su contenido.

Este organismo regulador, con influencia en otros países de Oriente Medio, es el que se encarga de supervisar que las producciones no sean ofensivas o incumplan con las normativas morales del país. En caso de serlo no podrían ser distribuídas comercialmente.

Con Marvel’s Spider-Man 2, la censura se centró en suprimir algunos diálogos, gráficos e imágenes de banderas LGTBQ+. Además se tuvo que eliminar el lenguaje en género neutro que se utilizaba para un personaje no binario.

Marvel’s Spider Man 2 no fue el único juego censurado

El caso de Marvel’s Spider-Man 2 no es distinto al de muchas otras producciones. De hecho, con The Last of Us Parte II las medidas fueron más radicales, por lo que se impidió su comercialización en este país.

Esto sobre todo, porque parte importante de la narrativa del videojuego se centraba en la relación de Ellie y Dina; contenido del que no se podía prescindir. Por lo tanto, al no adaptarse a los estándares de Emiratos Árabes y de Arabia Saudí, no pudo obtener la autorización correspondiente.

Además, surgirían otras polémicas como la de Final Fantasy XVI, que tampoco obtuvo la aprobación del ente regulador, debido a que el editor no aceptó los cambios impuestos en su producción.

Más allá de eso, los usuarios deberán acoplarse a las normativas y disfrutar de los videojuegos que lleguen al país: claro está, con un formato diferente.