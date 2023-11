Blizzard Entertainment, una de las compañías más influyentes en la historia de los videojuegos, ha cautivado a jugadores de todo el mundo con sus títulos innovadores y emocionantes.

Desde los primeros días de StarCraft hasta los éxitos más recientes como Diablo 4, Blizzard ha forjado un legado impresionante. En este artículo, exploraremos los 10 mejores juegos de Blizzard que han dejado una marca indeleble en la industria y han continuado deleitando a millones de jugadores.

10 – The Lost Vikings

The Lost Vikings marcó los humildes comienzos de Blizzard. Este juego de plataformas y resolución de acertijos sigue siendo un tesoro oculto en la biblioteca de Blizzard. Los jugadores asumen el control de tres vikingos con habilidades únicas mientras intentan encontrar el camino a casa.

🎮 Título del juego: The Lost Vikings 📅 Año de lanzamiento: 1992 👾 Disponible en: PC

9 – Warcraft III: Reign of Chaos

Warcraft III: Reign of Chaos es un clásico de la estrategia en tiempo real. Este juego llevó la franquicia Warcraft a nuevas alturas al ofrecer una historia inmersiva y un emocionante modo multijugador. La comunidad de modders dio lugar a títulos populares como Defense of the Ancients (DotA), que inspiraron el nacimiento de un género completo.

🎮 Título del juego: Warcraft III: Reign of Chaos 📅 Año de lanzamiento: 2002 👾 Disponible en: PC

8 – StarCraft

StarCraft se ha mantenido como un pilar de la estrategia en tiempo real (RTS) y un hito en la historia de los videojuegos. Desarrollado y publicado por Blizzard, el juego introdujo a los jugadores a tres facciones únicas: los Terran, los Zerg y los Protoss, cada uno con sus propias tácticas y estrategias. La trama cautivadora y el emocionante modo multijugador contribuyeron a su éxito y lo convirtieron en un clásico de culto.

🎮 Título del juego: Starcraft 📅 Año de lanzamiento: 1998 👾 Disponible en: PC

7 – Héroes of the Storm

Héroes of the Storm revolucionó el género de los juegos de campo de batalla en línea (MOBA). Blizzard combinó héroes de sus franquicias más famosas, incluyendo Warcraft, StarCraft y Diablo, para crear un título lleno de acción y estrategia.

🎮 Título del juego: Héroes of the Storm 📅 Año de lanzamiento: 2015 👾 Disponible en: PC

6 – Diablo II

Diablo II es un RPG de acción icónico que sumerge a los jugadores en un mundo oscuro y peligroso. La secuela del original Diablo mejoró en todos los aspectos: gráficos, jugabilidad y una historia aún más profunda. Los jugadores eligieron entre cinco personajes y se aventuraron a través de escenarios llenos de monstruos y tesoros.

🎮 Título del juego: Diablo II 📅 Año de lanzamiento: 2000 👾 Disponible en: PC

5 – Hearthstone

Hearthstone es el buque insignia de los juegos de cartas coleccionables en línea. Los jugadores asumen el papel de un héroe y construyen sus propios mazos para enfrentarse a otros jugadores. Con personajes y criaturas icónicas de los mundos de Warcraft, el juego ha atraído a una base de jugadores masiva.

🎮 Título del juego: Hearthstone 📅 Año de lanzamiento: 2014 👾 Disponible en: PC, Android, IOS

4 – Overwatch

Overwatch se ha ganado un lugar especial en el corazón de los jugadores de shooters en equipo. Con una variedad de héroes para elegir, cada uno con habilidades únicas, los jugadores trabajan juntos en partidas emocionantes. La combinación de jugabilidad estratégica y un elenco diverso de personajes lo convierte en un juego atractivo para un público amplio.

🎮 Título del juego: Ori and the Blind Forest 📅 Año de lanzamiento: 2016 👾 Disponible en: Pc, PlayStation 4, Xbox One

3 – StarCraft II

StarCraft II demostró que Blizzard seguía siendo líder en los juegos de estrategia en tiempo real. Con gráficos mejorados y una emocionante campaña, el juego atrajo a una nueva generación de jugadores a la saga. La robusta escena de eSports de StarCraft II garantizó su permanencia en la vanguardia de los juegos competitivos.

🎮 Título del juego: Starcraft II 📅 Año de lanzamiento: 2010 👾 Disponible en: PC, MacOs

2 – World of Warcraft

World of Warcraft cambió para siempre el panorama de los MMORPG (juegos de rol multijugador en línea) es el rey del genero indiscutible. Los jugadores se sumergen en el vasto mundo de Azeroth y emprenden aventuras épicas mientras se sumergen en la historia de este basto universo.

A lo largo de los años, el juego ha recibido múltiples expansiones que han mantenido a los jugadores activos, es la mina de oro de Blizzard ya que es de subscripcion mensual y millones de jugadores lo pagan puntualmente.

🎮 Título del juego: World of Warcraft 📅 Año de lanzamiento: 2004 👾 Disponible en: PC, MacOs

1 – Diablo 4

Diablo 4 es el Top 1 indiscutible, no solo por su precioso apartado técnico y su envolvente música o su excelente jugabilidad, sino que es el pináculo de una serie tan exitosa como Diablo.

Este brutal juego es el rey del top por méritos propios, por rescatar esa aura de oscuridad y gore de la segunda entrega, que lastimosamente se perdió en el Diablo 3 y que hizo que millones de jugadores amaran esta saga.

🎮 Título del juego: Diablo 4 📅 Año de lanzamiento: 2023 👾 Disponible en: PC, PlayStation, Xbox, MacOs

Resumen de los 10 Mejores juegos de Blizzard

Estos 10 mejores juegos de Blizzard representan el legado y el futuro de esta gran compañía en la industria de los videojuegos, han abordado una enorme diversidad de géneros con éxito.

¿Estás listo para la aventura? En caso de que estés interesado en probarlos, aquí te dejamos un resumen de los 10 mejores juegos de Blizzard que debes conocer: